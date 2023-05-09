İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener nerede, hangi okulda oy kullanacak?

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener nerede oy kullanacak? 14 Mayıs seçimlerine sayılı günler kaldı. 4 gün sonra Cumhurbaşkanı ve milletvekilleri belirlenecek. Yurt dışında yaşan Türk vatandaşları oy kullanma işlemlerini tamamlıyor. Yurt içi oy kullanma işlemleri için de hazırlıklar devam ediyor.

Yurt içinde oy kullanacak vatandaşların nerelerde oy kullanacağı belirlendi ve seçim kağıtları hanelere iletildi. Peki bu süreçte liderler nerede oy kullanacak? Liderlerin oy kullanacağı yerler belirlendi mi?

Akşener nerede hangi okulda oy kullanacak?

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, 14 Mayıs seçimleri için oy kullanacağı yer belirlendi. Akşener, oyunu İstanbul Üsküdar Beylerbeyi'ndeki Hacı Sabancı Anadolu Lisesi'nde kullanacak.