İYİ Parti Genel Başkanlığına Meral Akşener yeniden seçildi

20 Eylül 2020

İYİ Parti'nin 2. Olağan Kurultayı'nda Meral Akşener, yeniden genel başkan seçildi. Altınpark'ta yapılan kurultayda genel başkanlık için oy verme işlemi saat 13.30'da tamamlandı.

Oyların tasnifi ve sayılmasının ardından İlçe Seçim Kurulu yetkilisi sonuçları açıkladı.

Buna göre, seçime tek aday olarak katılan Akşener, oy kullanan 1289 delegeden 1289'unun oyunu alarak, yeniden genel başkan seçildi.

İYİ Parti'nin toplam kayıtlı 1379 delegesi bulunuyor.

Koronavirüs salgını nedeniyle Altınpark'ta açık alanda yapılması kararlaştırılan kurultay için alandaki hazırlıklar sabah saatlerine kadar sürdü. Alanda basına ayrılan bölümde dev ekran kurulurken, platforma Atatürk ve Meral Akşener posterleri ile Türk bayrakları asıldı.

Kurultayın sloganı "Millet bizi çağırıyor" olarak belirlenirken, alanın farklı yerlerine "EYT'lilerin hakları için", "Yaşama ve canlıya saygı için", "Kadına şiddetin artık son bulması için" gibi yazılar asıldı.

Kurultay alanında delege ve diğer katılımcılar sosyal mesafeye uygun şekilde ayrılmış yerlere oturdu. Alanda maskesiz dolaşılmaması gerektiği uyarısında bulunulurken, sosyal mesafe kuralı da görevliler tarafından gözetildi. Alanın her yerinde dezenfektan bulundu.

Kurultay şarkısı

Alanda ilk kez , "Millet bizi çağırıyor- Emir baş göz üstüne- Bugünler geçecek inan- Yemin bayrak üstüne..." sözlerinin yer aldığı kurultay şarkısı çalındı.