İYİ Parti İstanbul adayı Buğra Kavuncu oldu
İyi Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Buğra Kavuncu, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan adayı ise Turhan Çömez oldu.
Haber Merkezi
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Akşener, partisinin haftalık grup toplantısında "sürpriz" diye tarif ederek, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylığına Buğra Kavuncu'nun, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na ise Turhan Çömez'in aday olduğunu söyledi.
"Milletvekillerimizi şehirlerden aday yapmak istemiyordum." diyen Akşener, "Fatih Koca'ya talimat verdim, Sincan Belediye Başkan adayımız" diye konuştu.