İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Kavuncu'ya yumruklu saldırı

İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu, Halk TV'de İpek Özbey'in sunduğu programa katıldıktan sonra TV binasından çıkarken saldırıya uğradı. Kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi Kavuncu’nun yanına gelerek, “Bir şey sorabilir miyim?” dedi ve ardından yumruk attı. Kavuncu’nun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kavuncu daha sonra HalkTV'ye geçerek saldırı ile ilgili soruları yanıtladı.

Binanın güvenlik kameraları görüntüsüne göre sakin tavırlarla Kavuncu’nun yanına gelen 1.80 cm boylarındaki tişörtlü bir erkek hızla bir yumruk attıktan sonra geldiği yöne doğru koşarak kaçtı. Kavuncu’nun 5-6 metre arkasında duran iki kişi ise saldırganın peşinden koşmaya başladı.

Kavuncu'ya tahsis edilen korumanın gerekçe gösterilmeksizin kısa bir süre önce geri çekildiği öğrenildi.