İYİ Parti lideri Akşener: İttifak siyasetini reddediyoruz

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bugün Meclis'te grup toplantısında partililerle bir araya geldi.

Akşener, Gezi Parkı eylemlerine ilişkin davada verilen hapis cezalarını eleştirerek "Üzerinden 10 yıl geçse bile yetmiyor. Gezi, AK Parti için öyle bir travma ki, hâlâ intikam almaya çalışıyorlar" dedi.

İYİ Parti lideri, iktidarın 'yargı sopasını' kullanarak “Sakın ola, bir kez daha birleşmeyin.” demeye çalıştığını kaydetti.

Yerel seçim mesajı

Akşener, 31 Mart 2024'teki yerel seçime dair şunları söyledi: "Milletten değil, pazarlıktan medet uman, ittifak siyasetini reddediyoruz. Tek başımıza olacağız ve önümüzdeki yerel seçimlerde, 81 ilde kendi adaylarımızla, hür ve müstakil siyasetimizle, tek başımıza, aziz milletimizin huzuruna çıkacağız."

İYİ Parti lideri, AK Parti içindeki tartışmalara dair de "Bir cadı kazanına dönüşen, Ak Parti bünyesinde, dün, Sayın Mehmet Şimşek’i, bugün, Sayın Ali Yerlikaya’yı, hedef alanlar; acaba yarın, kime odaklanacak? Sıradaki şanslı yarışmacı, acaba kim olacak? Yoksa Dışişleri Bakanı, Sayın Hakan Fidan mı? Bakcez, görcez…" dedi.