İYİ Parti lideri Akşener'den bildiri açıklaması

Emekli amirallerin bildirisine bir tepki de İYİ Parti lideri Meral Akşener'den geldi. Akşener, İYİ Parti'nin bugünde demokrasinin yanında olduğunu belirterek, "Kişisel fikrim, bu bir zevzekliktir. Bu zevzeklikten Türkiye çok çekti" ifadesini kullandı. Meral Akşener, "İYİ Parti siyasi kurumu karşısında oluşturmaya çalışanların karşısındadır. Demokrasi ve seçim yoluyla rekabet yapabilir" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'in açıklamasında, "80 ihtilalini, 28 Şubat’ı yaşamış birisi olarak. Gece yarısı yapılan açıklamalar genelde Türkiye’nin demokrasisine yapılan kesintileri hatırlatır. Bu bir zevzekliktir. İYİ Parti siyaset kurumunun karşısına geçmeye çalışan herkese karşıdır. Pek çok şehir demokrasi ile alınmıştır. Partimiz Türkiye'nin demokrasisinin yanındadır. Türkiye yoluna devam edecektir, İYİ Parti bu tür yanlışlıkların sürdürülmesine izin vermeyecektir. Buradan herkese sesleniyorum, herkes görevini işinin başındayken yapmalıydı. Yunanistan’ın işgal ettiği adalara karşı bir şey yaptıklarını görmedim. Muhalefet partilerini beğenmiyorlarsa parti kurabilirler" ifadeleri yer aldı.

'Herkes görevini işinin başındayken yapmalıydı' ifadesiyle emekli amirallere seslenen Akşener, "Biz bu ülkede 104 işsiz gencin, 104 tabletsiz çocuğun, 104 siftahsız esnafın, 104 tencere kaynatamayan kadının, 104 emeklinin derdini konuşmak durumundayız. Bu insanların derdini anlatıyorum, 104 saniye basın yayın organlarında yer bulmuyor. Bugün sabahtan itibaren 104 amiralin ortaya koydukları itiraz darbe oluyor diye üzerinde tepiniliyor" açıklamasında bulundu.