İYİ Parti lideri Akşener'den fezleke açıklaması

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, TBMM’de partisinin grup toplantısında konuştu.

Akşener, konuşmasında şunları söyledi: "Sayın Erdoğan’ı, dün itibariyle insan hakları kavramını keşfettiği için tebrik etmek istiyorum. Kendisi, anayasamızda ve mevzuatımızda hali hazırda var olan, ancak uygulamaya bir türlü yanaşmadığı, hatta tam tersine, yıllardır hunharca çiğnediği sayısız ilkeden bazılarını, sırf dünyaya şirin görünmek adına keşfetmiş oldu. Sayın Erdoğan sizin için büyük, bizler için ise atılmamış olan bu adımdan ötürü, kendisini yürekten kutluyorum. Eğer biraz daha gayret edip, iyi bir Cumhurbaşkanı olursa, bir gün elbet cumhuriyeti, demokrasiyi ve güçler ayrılığını da keşfedebileceğine inanıyorum. Kim bilir, belki o gün kendisi çıkıp, 'İyileştirilmiş ve Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem' bile diyebilir. Neden olmasın?"

"Türkiye’nin üzerinde vesayetin eli dolaşıyor"

"Aradan yıllar geçti. O kara günlerden bugünlere geldik. Ama maalesef görüyoruz ki bugün Türkiye’nin üzerinde vesayetin eli dolaşıyor." diyen Akşener, "Bugün Türkiye’nin üzerinde, millete parmak sallayan aynı zihniyetin gölgesi dolaşıyor. O zamanlar nikah yüzükleri altındı, o parmak sallayan ellerin. Bugün nikah yüzükleri gümüşten, yine aynı şekilde parmak sallanıyor. Bugün o gümüş yüzüklü parmaklar gözlerimizin içine bakıp, yine bizi, bizleri bu seferde teröristlikle suçluyor. Hadi oradan, korkaklar. Sinameki korkaklar. Bugün Türkiye’nin üzerinde 28 Şubat’ın hayali, hayaleti dolaşıyor. Bu apolet yerine, kravat takan; haki yerine lacivert giyen bir hayalet. Biz dün gerçeğine boyun eğmedik, bugün elbette hayaletine boyun eğmeyeceğiz." diye konuştu.

Fezleke tartışması

Akşener, konuşmasını şöyle sürdürdü: "İlkesiz siyaseti düstur edinmişlerin dün sövdükleri ile bugün yoldaş olanların, dün yoldaş olduklarına da bugün sövenlerin bu netliğimizi yadırgamasını elbette anlıyorum. İYİ Parti terörün yanında yöresinde olmaz. Mesela İYİ Parti teröristle masa kurmaz, pazarlık yapmaz. Mesela İYİ Parti teröristin kafasından konfeti temizlemez. Mesela İYİ Parti milletin derdi konuşulmasın diye önüne getirilen fezlekelere gözü kapalı el kaldırmaz. İYİ Parti, o fezlekelerin önünü arkasını iyice okur, çünkü iyi parti o fezlekelerin önünde biri varsa ardında da sizin olduğunuzu çok iyi bilir. Özetle İYİ Parti, Türk yargısının hazırladığı fezlekeye bakar gereği ne ise onu yapar. Konuşulan 9 fezleke, halbuki gelen 33 fezleke. Bundan hiçbir kişinin hiç kimsenin endişesi olmasın. Merak ediyorlarmış İYİ Parti fezlekeler geldiğinde ne yapacakmış. Elbette, vatandaşı iki yumruk arasına sıkıştırılan, bu utanmazlığa geçit vermeyeceğiz. Elbette, milletimizin hür iradesine saygı duyacağız. Elbette, siyasi şovun değil, hakkın ve hakikatin yanında duracağız. Bu kadar basit bu kadar net."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Kamu harcamalarında israfa tahammülümüz yok" açıklamasını hatırlatan Akşener, "Allah kimseyi böyle yoldan çıkarmasın." dedi. Akşener, şöyle konuştu: "Bunu söyleyen, daha dün milyarlarca lirayı heba etmeyi itibardan tasarruf olmaz diye savunan, aynı sayın Erdoğan. Allah kimseyi böyle şaşırtmasın. Allah kimseyi böyle yoldan çıkarmasın. Siz hiç israfa tahammülümüz yok diyen, ama 12 uçakla gezen birini duydunuz mu? Siz hiç israfa tahammülümüz yok diyen, Ama kendisine saray koleksiyonu yaptıran birini gördünüz mü? Siz hiç israfa tahammülümüz yok diyen, ama ultra lüks araç filosuna her gün yenilerini katan birilerini gördünüz mü? Lüks arabayı israf görmeyen bu zihniyet, utanmadan çıkıp kamuda israfa tahammülümüz yok diyor ne diyeyim Allah ıslah etsin."

Kanal İstanbul

Akşener, Kanal İstanbul ile ilgili ise, "Egoya bakar mısınız, cürete bakar mısınız! Arkadaş inadına yapacakmış. Bak Sayın Erdoğan, madem sen unuttun ben sana hatırlatayım. Peygamber efendimiz buyuruyorlar ki, bir kimseyi inada kapılmış, çekişmeci ve kendi görüşünü beğenmiş görürsen bil ki, onun ziyanı tamamdır. Milletle inatlaşma sayın Erdoğan. Millet iradesiyle inatlaşılmaz. Siyaset tarihi milletiyle inatlaşan şuursuz siyasetçi çöplüğüdür." ifadelerini kullandı.