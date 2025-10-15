İYİ Parti lideri Dervişoğlu: Gazze için gerçek bir çözüm üretilmedi

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, doğudan batıya, kuzeyden güneye Türkiye'yi ilgilendiren pek çok gelişme yaşandığını belirtti.

Son 2 yılda gizli saklı değil tüm dünyanın gözünün önünde yaklaşık 70 bin kişinin katledildiğine dikkati çeken Dervişoğlu, "Gazze Şeridi'nin yüzde 95'i yerle yeksan edildi. Yetmedi üzerlerine yağan bombalardan kurtulan çocuklar açlıktan öldürüldüler. İnsani yardım alanlarında anneler, babalar, evlatlar katledildi. 2 milyon insan evinden sürüldü" ifadelerini kullandı.

Emperyalizmin ajandasına 7 Ekim 2023 olarak not düştüğü, 24 ay süre biçtiği, 2025 Ekim ayında da ateşkes planladığı iki yıllık sürenin sona erdiğinin anlaşıldığını söyleyen Dervişoğlu, "Takvim işledi, Gazze yerle bir edildi. Gazze'deki sığınaklar ortadan kaldırıldı. Hamas tünelleri yıkıldı. Şimdi takvimde, hafriyatın kaldırılması, yeni bir şehrin inşası, yeni ihaleler, oluşacak ranttan pay alma heveskarlığı zamanı başlıyor" diye konuştu.

Dervişoğlu, Gazze'de sağlanan ateşkese değinerek, "Türkiye ateşkes maddelerinin uygulanmasından sorumlu garantör ülkeler arasında yer almaktadır. Bu sorumluluk, bir Türk temsilcinin oluşacak geçici yönetimde etkin bir pozisyonda bulunması gerektiğini göstermektedir. Bizim önerimiz, Türkiye'yi temsilen seçilecek görevlinin, TBMM onayıyla belirlenmesidir" değerlendirmesinde bulundu.

Gazze meselesinin böylece Türkiye'nin milli birlik içinde yaklaştığı bir meseleye dönüşebileceğini savunan Dervişoğlu, "En önemli meselelerden biri, ateşkesi korumak üzere bir barış gücünün oluşması durumunda Türk askerini Gazze'de yalnız bırakmamaktır. Mutlaka uluslararası bir ittifakın parçası olarak bölgede olmalıdır. Hiçbir asker ya da sivil görevlimiz, bu riskli bölgenin yükünü tek başına omuzlayacak şekilde konumlandırılmamalıdır" diye konuştu.