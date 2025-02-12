İYİ Parti Lideri Müsavat Dervişoğlu uyardı: Muhalefet aklını başına almaz ise...

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada, muhalefete yönelik sert eleştirilerde bulundu. Dervişoğlu, muhalefetin mevcut tutumunu eleştirerek, Türkiye'nin demokratik seçim süreçlerinin tehlikede olduğunu belirtti.

Dervişoğlu, konuşmasında “Böyle devam ederse ve muhalefet aklını başına almaz ise, önümüzdeki seçim süreci, demokratik bir ülkenin, olağan şartları içerisinde milli iradenin tecelli ettiği bir şekilde olmayacaktır” ifadelerini kullandı. Dervişoğlu bu sözleriyle muhalefet partilerinin seçim stratejilerinin ve politikalarının gözden geçirilmesi gerektiğine dikkat çekti.

Dervişoğlu, muhalefet partilerine çağrıda bulunarak, mevcut tutumlarının Türkiye’nin demokratik yapısına zarar vereceğini belirtti. Muhalefetin daha organize ve kararlı bir duruş sergilemesi gerektiğini vurgulayan İYİ Parti lideri, aksi takdirde seçimlerin adil bir şekilde gerçekleşmeyeceği uyarısında bulundu.

İYİ Parti liderinin bu açıklamaları, muhalefet partilerinin seçim hazırlıkları ve stratejileri üzerinde nasıl bir etki yaratacağı konusunda merakla bekleniyor.