İYİ Parti Lideri Müsavat Dervişoğlu'nun Balıklıgöl ziyareti tartışma yarattı

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu’nun Şanlıurfa ziyareti sırasında Balıklıgöl yerleşkesine makam aracıyla girmesi, tepkilere neden oldu. Yayalara açık olan alana aracıyla giriş yapan Dervişoğlu’na, koruma araçlarının da eşlik ettiği görüldü.

Balıklıgöl’de aracıyla dolaştı

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Şanlıurfa’ya gelen Müsavat Dervişoğlu, Hazreti İbrahim’in doğduğuna inanılan mağarayı ve çevresini ziyaret etti. Ancak bu sırada, yalnızca yayaların ve zorunlu hallerde görevli araçların girişine izin verilen alanda makam aracıyla dolaşması tepki çekti.

Ziyaretçiler tepki gösterdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve birçok siyasetçinin de ziyaret ettiği Balıklıgöl’de daha önce hiçbir parti liderinin aracıyla gezmediği belirtilirken, Dervişoğlu’nun makam aracının yanında koruma araçlarının da yer alması dikkat çekti. Görüntüler, sosyal medyada eleştirilere neden oldu.