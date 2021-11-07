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İYİ Parti, 'Lütfü Türkkan' için toplanacak

İYİ Parti, Bingöl'de bir vatandaşla diyaloğu tepki çeken Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan hakkında karar vermek için toplanacak.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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İYİ Parti Meclis Grubu yarın saat 14.00'te olağanüstü toplanacak.

Toplantıda şehit yakını olduğunu söyleyen vatandaşla diyaloğu tepki çeken Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan hakkındaki karar yarın verilecek.

Türkkan, Bingöl’de Genel Başkan Meral Akşener'e tepki gösteren kişiye küfür ettiği için özür dilemişti.