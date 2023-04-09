İYİ Parti milletvekili aday listesi açıklandı

14 Mayıs Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi ile ilgili hazırlıklar tamamlanıyor.

İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz, İYİ Parti Mali İşler Başkanı Ümit Dikbayır ve İYİ Parti Seçim İşleri Başkanı Şenol Sunat, aday listesini YSK'ya teslim ettiler.

İYİ Parti; Adıyaman, Çorum, Erzincan, Hakkari, Rize, Van, Batman, Bartın ve Düzce'de aday göstermedi.

Geçen ay İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener tarafın grup toplantısında roketleri takılan Gökhan Zan ve Ünal Karaman'ın da listede olduğu görüldü.

Teslim edilen aday listesine göre il il adaylar şöyle:

Ayyüce Türkeş - Adana 1'inci sıra

Bilal Bilici - Adana 2'nci sıra

Ece Güner - İstanbul 2. Bölge 4'üncü sıra

Seyithan İzsiz - İstanbul 3. Bölge 2'nci sıra

Buğra Kavuncu - İstanbul 2. Bölge 1'inci sıra

Ahmet Eşref Fakıbaba - Ankara 1. Bölge 2'nci sıra

Küşat Zorlu - Ankara 2. Bölge 2'nci sıra

Turhan Çömez - Balıkesir 1'inci sıra

Ahmet Yetim - Şanlıurfa 1'inci sıra

Uğur Poyraz - Antalya 1'inci sıra

Ünal Karaman - Konya 1'inci sıra

Gökhan Zan - Hatay 2'nci sıra

Ümit Özlale - İzmir 2'nci sıra

Sevinç Atabay - Bursa 1'inci Bölge 2'nci sıra

Şenol Sunat - Manisa 1'inci sıra

İdris Naim Şahin - Ordu 1'inci sıra

Edip Safter Gaydalı - Bitlis 1'inci sıra

Lütfullah Kayalar - Yozgat 1'inci sıra

Erhan Usta - Samsun 1'inci sıra

Burhanettin Kocamaz - Mersin 1'inci sıra

Selcan Taşçı - Tekirdağ 1'inci sıra

Türker Yörükçüoğlu - Kırklareli 1'inci sıra

Edip Safter Gaydalı - Bitlis 1'inci sıra

Lütfullah Kayalar - Yozgat 1'inci sıra

Erhan Usta - Samsun 1'inci sıra

Burhanettin Kocamaz - Mersin 1'inci sıra

Selcan Taşçı - Tekirdağ 1'inci sıra

Türker Yörükçüoğlu - Kırklareli 1'inci sıra