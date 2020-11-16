İYİ Parti Milletvekili Koncuk partisinden istifa etti

İYİ Parti Adana Milletvekili İsmail Koncuk, partisinden istifa ettiğini açıkladı.

Koncuk yaptığı açıklamada, "Ahlaki olan daha fazla kırgınlıklar oluşmadan, herkes kendi yoluna anlayışı ile birlikteliğimizi sonlandırmaktadır. İYİ Parti ile milletvekili ve üye olarak bir bağlantım kalmamıştır.” dedi.

Koncuk, Adana Teşkilat Başkanı Koray Aydın'ın, 4. Olağanüstü Kurultay'da Genel Başkan Meral Akşener ve Genel İdare Kurulu'nun (GİK) çarşaf liste kararına rağmen, blok liste çıkardığı iddiasıyla partiden ihracını istemiş; 81 il başkanının İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ hakkında suç duyurusunda bulunacağı konusuyla ilgili ise, "Bu adım bir partiye yakışmaz, şiddetle kınıyorum. Yazıklar olsun." açıklaması yapmıştı.