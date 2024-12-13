İYİ Parti Milletvekili Ünal Karaman kaçak avda yakalandı! Önce kaçtı, sonra da....

Tunceli'nin Pertek ilçesine bağlı Kolonkaya köyünde kaçak av ihbarı alan ekipler harekete geçti.

Jandarma ekipleri Keban Barajı üzerinden botlarla, Doğa Koruma ve Milli Parklar Tunceli Şubesi ekipleri ise karadan bölgeye intikal etti.

Jadarma ekiplerini gören kaçak avcılar, Elazığ istikametine doğru kaçmaya çalışsa da ısrarlı takip sonucu yakalandı.

Grubun içinde bulunan İYİ Parti Konya Milletvekili Ünal Kahraman, milletvekili olduğunu ve arama yapamayacaklarını belirtti.

Bunun üzerine Jandarma ekipleri, cumhuriyet savcısına bilgi verdi. Savcılık tarafından arama kararı çıkarıldıktan sonra botta yapılan incelemede bir silah bulundu.

İHA'nın haberine göre; aralarında milletvekili Ünal Karaman'ın da bulunduğu şahıslara 650 bin lira para cezası kesildi.