İYİ Parti: Özışık istifasından önce görevden alınmıştı

İYİ Parti, görevden alınmasına karşın gerçeğe aykırı olarak istifa ettiğini açıkladığı gerekçesiyle eski Yozgat İl Başkanı Metin Özışık'ın disipline sevk edildiğini açıkladı.

İYİ Parti'den yapılan açıklamada, 25 Ağustos'ta İYİ Parti Genel Merkezi tarafından eski Yozgat İl Başkanı Metin Özışık hakkında görev değişikliği kararı verildiği, parti genel merkezine defalarca davet edilmesine rağmen Özışık'ın mazeretler sunarak gelmediği bildirildi.

Kararın 5 Eylül'de mutat olarak yapılan İl Başkanları Toplantısı için Ankara'ya gelen Özışık'a toplantı öncesi Genel Merkez'de tebliğ edildiği kaydedilen açıklamada, "Genel Merkez kararı ile görevden alınmış olmasına rağmen tamamen gerçeğe aykırı olarak kamuoyuna kendisinin istifa ettiğini açıklaması ve istifasını da gündem ile ilişkilendirmesi üzücü ve utanç vericidir. Partimizin halen üyesi olan Sayın Özışık, Merkez Disiplin Kuruluna sevk edilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Özışık, yaptığı açıklamada, istifa dilekçesinde, "Başkan yardımcılığı yapmış bir kişinin sözleri tüzel kişiliği kapsar. Ben önce Allah, sonra devlet kültüründe yetişmiş, ömrünün 4 yılını terörle mücadele ile geçirmiş, 22 okul arkadaşını şehit vermiş, şehitleri kucağında taşımış, o şehitlerin kanı ellerinde kucağına karışmış, yıllarca şehitlerin sesleri ile gece yarıları kan ter içinde irkilerek uyanan, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Alparslan Türkeş ile aynı okuldan Harbiye'den mezun olmayı fani hayatında en büyük onur sayan, emekli binbaşıyım. 'PKK'ya bakanlık verilebilir.' diyen bir zihniyetle aynı masada olmayı kabullenmem mümkün değildir. Bu sebeple bugüne kadar Yozgat halkının takdirini kazanarak ve hiçbir menfi olayla anılmadan yürüttüğüm İl Başkanlığı görevimden istifa ediyorum." ifadelerini kullandığını duyurmuştu.