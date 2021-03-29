İYİ Parti: Sürüklenerek bir ekonomi yönetimi ve Türkiye olamaz

İYİ Parti Grup Başkanı, Bursa Milletvekili İsmail Tatlıoğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'deki ekonomik savrulmanın derinleşerek devam ettiğini, Merkez Bankası Başkanı'nın değişmesiyle dövizdeki ve piyasadaki bozulmanın yükseldiğini söyledi.

"Merkez Bankası Başkanı değişimi adeta Türk ekonomisine bir suikast etkisi yapmıştır. Türkiye’nin itibarı tahrip edilmiştir." diyen Tatlıoğlu, şöyle devam etti:

"Faizlerin yüzde 10,25'ten yüzde 19'lara çıktığı kasım-mart döneminde Türkiye'ye yaklaşık 16 milyar dolarlık yabancı girişi olmuştur. Ama 22-23 Mart'ta 6,5 milyar dolarlık çıkış olmuştur. Bu, devletin nasıl sorumsuzca yönetildiğinin göstergesidir. Bizim gibi ekonomilerde temel sorun öngörülebilirliktir. Bu da güvenle alakalıdır. Türkiye'de hava tahminleri tutarlı ama döviz, faiz ve ekonomi tahminlerinin tutarlılığı söz konusu değil. Böyle sürüklenerek bir ekonomi yönetimi ve Türkiye olamaz. Burada hızla bir çıkış yapmamız gerekir. "

Yeni Merkez Bankası Başkanı'nın, 128 milyar dolarlık döviz hareketliliğine ilişkin kamuoyuna açıklama yapması gerektiğini dile getiren Tatlıoğlu, böyle bir adımın, Banka'nın bundan sonra daha şeffaf yönetilebileceğine, kurallarına uygun davranacağına dair bir imaj ortaya çıkaracağını kaydetti.

Tatlıoğlu, Türkiye'de faiz oranının yüzde 19 olarak ilan edilmesine rağmen kredi faizlerinin yüzde 25 bandında devam ettiğini, özellikle yabancıların borsadan ve piyasadan çekilmesi nedeniyle kamu finansman yükünün Hazine'ye kaldığını belirtti.

Doğu Türkistan'daki Türklerin durumuna da değinen Tatlıoğlu, Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi'nin Türkiye'deki temaslarını anımsattı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Yi ile görüşmesini "manidar" gördüklerini ifade eden Tatlıoğlu, "Ortadaki 'kanka' el tokalaşması gerçekten Doğu Türkistan'daki soydaşlarımız, dindaşlarımız ve buna hassasiyet gösteren Müslüman alemini üzmüştür. Erdoğan'dan en azından bir soğuk duruş ve kamuoyu önünde bir paylaşım beklerdik. Bu nedenle içimizdeki sızının şiddeti bir kat daha artmıştır. Kardeş kanı üzerinden pazarlık olmaz." ifadelerini kullandı.

Tatlıoğlu, Doğu Türkistan'daki mezalime karşı TBMM'den ortak bildiri taleplerine yanıt verilmesini beklediklerin söyledi.

"Uyuşturucu ve bağımlılıkta yüzde 600'lere varan bir artış"

Uyuşturucu ve bağımlılık oranının hızla yükseldiğini, yüzde 600'e varan bir artış söz konusu olduğunu vurgulayan Tatlıoğlu, uyuşturucunun şehirleri boğduğunu, Anadolu'nun küçük ilçelerine bile uzandığını dile getirdi.

Tatlıoğlu, "Araştırmalar, İstanbul'un uyuşturucu ve bağımlılıkta dünyada zirve şehir olma ihtimalinin yüksek olduğunu gösteriyor. Ekonomik bunalım, gençlerin mutsuzluğu, işsizliği, ifade özgürlüğü konusundaki alanların daralması ve mültecilerle beraber ortaya çıkan durumun ortaya çıkması sosyo-ekonomik bir krize dönmektedir. 15-24 yaş arasındaki 13 milyon gencimiz ciddi bir tehdit altındadır. Türkiye'de uyuşturucu kullanımı çoktan 15 yaşın altına inmiş durumda. Yarına daha büyük sorunlarla uyanmamak için ciddi tedbirler alınması gerekir." değerlendirmesinde bulundu.

Bazı kaymakam ve valilerin, sosyal medyaya yansıyan görüntülerine işaret eden Tatlıoğlu, "Atanmışların, seçilmişlerin üzerinde bir tahakkümü söz konusudur. Parlamentoda üniformasız Çevik Birleri çok gördük. Bu davranışları kabul edilemez buluyor ve reddediyoruz." ifadelerini kullandı.

Tatlıoğlu, uyuşturucu kullanırken çekilen görüntüleri sosyal medyada yayımlanan ve gözaltına alınan Hamza Kürşat Ayvatoğlu'nun mal varlığına ilişkin bir soruya, "Suçun şahsiliği prensibi üzerinden hareketle bir yorum yapmak istemiyoruz. Ama servet sorunu, son 10 yılda Türkiye'de siyasal kirlenme ve artan bir yolsuzluk sorunudur. AK Parti bununla anılacaktır. Bu çok yaygındır." karşılığını verdi.

İYİ Parti Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu, yolsuzluk komisyonu kurularak "siyasetteki yolsuzluk ve zenginleşmenin" araştırılmasını istedi.