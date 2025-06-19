İYİ Parti ve Zafer Partisi: Milletin talebine karşılık vereceğiz

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile bir araya geldi. Görüşmenin ardından iki lider ortak basın açıklaması yaptı.

Türkiye’nin güncel meselelerinin ele alındığını belirten Dervişoğlu, "Bu görüşmelerde partilerimizin ya da şahıslarımızın siyasi faydasını değil, milletimizin talep ve beklentilerine cevap verecek bir ortak hareket ihtiyacı doğarsa bundan geri durmayacağımızı karşılıklı olarak ifade ettik" dedi.

Dervişoğlu, görüşmelerin devam edeceğini ve detaylı değerlendirmelerin süreç içerisinde yapılacağını da sözlerine ekledi.

Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ ise siyasi parti ziyaretlerine İYİ Parti ile başlamasının sembolik bir anlam taşıdığını söyledi. Son günlerde gündeme gelen Talat Paşa tartışmalarına da değinen Özdağ, yarın Ankara’da Talat Paşa heykelinin önünde saygı duruşunda bulunacağını duyurdu.