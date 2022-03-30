İYİ Parti’de Başkanlık Divanı değişti
İYİ Parti'de Teşkilat Başkanı Koray Aydın, Siyasi İşler Başkanlığı’na getirildi. Teşkilat Başkanlığı ise Genel Başkan Akşener’e bağlandı.
ANKARA (DÜNYA) İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Başkanlık Divanınında değişikliğe gitti. Teşkilat Başkanı Koray Aydın, Siyasi İşler Başkanlığı’na getirildi. Teşkilat Başkanlığı ise Genel Başkan Akşener’e bağlandı. Türk Dünyası ve Yurtdışı Türkler Başkanlığını yürüten Yavuz Ağıralioğlu’nun yerine Rıdvan Uz getirildi, Ağıralioğlu için yeni bir görevlendirme yapılmadı. Seçim İşleri Başkanlığına, Eğitim Politikaları Başkanı Şenol Sunat getirildi. Eğitim Politikaları Başkanlığı görevini Sevinç Atabay üstlendi. Mehmet Tolga Akalın Milli Güvenlik Politikaları Başkanlığına getirildi.Bu görevi yürüten Nuri Okutan’a ise yeni başkanlık divanında görev verilmedi.
Siyaset Akademisi Başkanlığı’nın Genel Başkanlık bünyesinde yeniden yapılandırılacağı bilgisi verilirken, Doğa ve Çevre Politikaları Başkanlığı’nın, Gençlik Politikaları Başkanlığı altında yeniden yapılandırılacağı duyuruldu.
İYİ Parti Başkanlık Divanında görev dağılımı şöyle oldu:
Koray Aydın - Siyasi İşler Başkanı
Uğur Poyraz - Genel Sekreter
Ümit Dikbayır - Mali İşler Başkanı
Cihan Paçacı - Kurumsal İlişkiler Başkanı
Bahadır Erdem - Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı
Şenol Sunat - Seçim İşleri Başkanı
Ahmet Kâmil Erozan - Uluslararası Politikalar Başkanı
Rıdvan Uz - Türk Dünyası ve Yurtdışı Türkler Başkanı
Salim Ensarioğlu - Ortadoğu Politikaları Başkanı
Salim Ensarioğlu - Yerel Yönetimler Başkanı
Bilge Yılmaz - Ekonomi Politikaları Başkanı
Ümit Özlale - Kalkınma Politikaları Başkanı
Mehmet Tolga Akalın - Milli Güvenlik Politikaları Başkanı
Sevinç Atabay - Eğitim Politikaları Başkan-
Ayfer Yılmaz - Toplumsal Politikalar Başkanı
Ünzile Yüksek - Kadın Politikaları Başkanı
Burak Akburak - STK İlişkileri Başkanı