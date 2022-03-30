İYİ Parti’de Başkanlık Divanı değişti

ANKARA (DÜNYA) İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Başkanlık Divanınında değişikliğe gitti. Teşkilat Başkanı Koray Aydın, Siyasi İşler Başkanlığı’na getirildi. Teşkilat Başkanlığı ise Genel Başkan Akşener’e bağlandı. Türk Dünyası ve Yurtdışı Türkler Başkanlığını yürüten Yavuz Ağıralioğlu’nun yerine Rıdvan Uz getirildi, Ağıralioğlu için yeni bir görevlendirme yapılmadı. Seçim İşleri Başkanlığına, Eğitim Politikaları Başkanı Şenol Sunat getirildi. Eğitim Politikaları Başkanlığı görevini Sevinç Atabay üstlendi. Mehmet Tolga Akalın Milli Güvenlik Politikaları Başkanlığına getirildi.Bu görevi yürüten Nuri Okutan’a ise yeni başkanlık divanında görev verilmedi.

Siyaset Akademisi Başkanlığı’nın Genel Başkanlık bünyesinde yeniden yapılandırılacağı bilgisi verilirken, Doğa ve Çevre Politikaları Başkanlığı’nın, Gençlik Politikaları Başkanlığı altında yeniden yapılandırılacağı duyuruldu.

İYİ Parti Başkanlık Divanında görev dağılımı şöyle oldu:

Koray Aydın - Siyasi İşler Başkanı

Uğur Poyraz - Genel Sekreter

Ümit Dikbayır - Mali İşler Başkanı

Cihan Paçacı - Kurumsal İlişkiler Başkanı

Bahadır Erdem - Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı

Şenol Sunat - Seçim İşleri Başkanı

Ahmet Kâmil Erozan - Uluslararası Politikalar Başkanı

Rıdvan Uz - Türk Dünyası ve Yurtdışı Türkler Başkanı

Salim Ensarioğlu - Ortadoğu Politikaları Başkanı

Salim Ensarioğlu - Yerel Yönetimler Başkanı

Bilge Yılmaz - Ekonomi Politikaları Başkanı

Ümit Özlale - Kalkınma Politikaları Başkanı

Mehmet Tolga Akalın - Milli Güvenlik Politikaları Başkanı

Sevinç Atabay - Eğitim Politikaları Başkan-

Ayfer Yılmaz - Toplumsal Politikalar Başkanı

Ünzile Yüksek - Kadın Politikaları Başkanı

Burak Akburak - STK İlişkileri Başkanı