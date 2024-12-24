İYİ Parti'de kritik istifa: Haberi sosyal medyadan açıkladı

Emekli askeri hakim Ahmet Zeki Üçok İYİ Parti’den ayrıldığını açıkladı.

Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Üçok, “Yaklaşık iki yıldır üyesi olduğum İyi Parti’den ayrıldım.

Bugüne kadar göstermiş oldukları teveccühten dolayı İyi Parti’nin değerli seçmenlerine çok teşekkür eder saygılar sunarım” ifadelerini kullandı.

Ahmet Zeki üçok kimdir?

Ahmet Zeki Üçok, öğretmen bir baba ile ev hanımı bir anneden, 9 Nisan 1961 yılında Bursa, Mustafakemalpaşa, Koşuboğazı köyünde doğdu. ılk ve ortaöğrenimin ardından Işıklar Askeri Lisesi’ni (1977) ve Hava Harp Okulu’nu (Elektrik-Elektronik mühendisi) bitirdi (1981).

1981-1993 yılları arasında uçaksavar subayı olarak görev yaptı. Bu arada İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni bitirdi (1989), Askeri Hakim Sınıfı’na geçti (1993). Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans (1995), Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Doktora eğitimini tamamladı (1999)

Eskişehir 1.Taktik Hava Kuvveti Komutanlığı Askeri Mahkemesi üye ve başkanlığı (1993-2002), Diyarbakır 2. Taktik Hava Kuvveti Komutanlığı Adli Müşavirliği (2002-2005) ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı Başsavcılığı (2005-2009) görevlerinde bulundu.

Ahmet Zeki Üçok, 2022 yılında İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in danışmanlığına getirilmişti.