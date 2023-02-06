İYİ Parti'de 'Kriz Yönetim Ekibi' oluşturuldu

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, merkez üssü Maraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve çevre illerde de hissedilen depremin ardından arama kurtarma çalışmalarına destek olmak amacıyla partide Kriz Yönetim Ekibi oluşturulduğunu ve yetkililerin deprem bölgesine hareket ettiğini bildirdi.

Zorlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Milletimize geçmiş olsun. Tüm gücümüzle vatandaşlarımızın yanındayız. Öncelikle arama kurtarma çalışmalarına destek olmak ve sonrasında da gerekli yardımları ulaştırmak amacıyla İYİ Parti Kriz Yönetim Ekibi oluşturulmuş, yetkililerimiz şu an deprem bölgesine hareket etmişlerdir."