İYİ Parti'den 81 kentte eş zamanlı eylem

Ankara'daki basın açıklaması, İYİ Parti Ankara İl Başkanlığı tarafından Milli Eğitim Bakanlığı önünde yapıldı. Bakanlık önünde toplanan partililer, öğrenci andını okudu.

Ankara İl Başkanı Faruk Köylüoğlu, 81 ilde eş zamanlı olarak sahalarda olduklarını belirtti.

Eğitim konusunun en önemli sorunların başında geldiğini ifade eden Köylüoğlu, çağdaş ve modern eğitim ile birlikte, eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanmasının öncelikli talepleri olduğunu aktardı.

İlköğretim okullarındaki "Öğrenci Andı" okutulması uygulamasının kaldırılmasını eleştiren Köylüoğlu, "Yargı kararına rağmen keyfi bir uygulama ile Andımızın yasaklanması dahi milli eğitim ideallerimize vurulan en ağır darbelerden biri olmuştur." diye konuştu.