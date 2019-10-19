İYİ Parti'den ABD ile varılan mutabakata ilişkin değerlendirme

19 Ekim 2019

İYİ Parti'den yapılan açıklamada, AK Parti ve Erdoğan hükümetlerinin bölgedeki politikalarına, özellikle 2011'den itibaren uygulanan Suriye politikalarına itirazların birçok defa dile getirildiği, bu yanlış politikalar nedeniyle Suriye'den Türkiye'ye yönelik tehditlerin ciddi boyutlara ulaştığı iddia edildi.

Bu tehditlerin önüne geçebilmek için yurt dışına asker gönderme tezkeresinin İYİ Parti tarafından desteklendiği belirtilerek, milli güvenliği tehdit eden gelişmelere karşı milli bir duruş sergilendiğine değinildi.

Bugün itibarıyla sürecin yeni bir aşamasına geçildiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Türkiye ve ABD heyetleri arasında yapılan görüşmenin ardından yayınlanan ortak bildiri metni ve resmi açıklamalarda, birçok belirsizlikle beraber bazı olumlu ilerlemeler de görüyoruz. Türkiye'yi oldukça hassas bir sürecin beklediği ortada. Bu süreçte, iktidarın hatasız bir çizgi izlemesi gerekir. Temennimiz yeni bir hatalar zincirinin başlamamasıdır."

"Bölgesel istikrarın temel şartı Suriye'nin toprak bütünlüğü"

Açıklamada, mutabakat kapsamındaki bölgeler için ABD ile Fırat'ın doğusundaki diğer alan için de Rusya ile müzakere etmenin zorunlu olduğu savunuldu.

"İYİ Parti olarak şimdi, Erdoğan-Putin görüşmesinin sonuçlarını bekleyeceğiz ancak o zaman daha sağlıklı bir tahlil yapmak mümkün olabilecektir." ifadesine yer verilen açıklamada, ABD ve Rusya ile yürütülen müzakerelerin dolaylı da olsa, "terör örgütüyle görüşme" şeklinde değerlendirilmesine yol açacak adımlardan uzak durulması gerektiği vurgulandı.

İYİ Partinin bu noktada gelişmelerin takipçisi olacağının hatırlatıldığı açıklamada, "Tarihe şu notu düşmek isteriz ki güvenli bölge esasen Suriye'nin tamamıdır. Bölgesel istikrarın temel şartı, Suriye'nin toprak ve siyasal bütünlüğüdür. Bunu sağlamak için gereğini yapmak durumundayız." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, ayrıca ABD Başkanı Donald Trump'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gönderdiği belirtilen mektubun "kabul edilebilir olmadığına" da işaret edildi.