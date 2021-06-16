İYİ Parti'den Afganistan uyarısı: Türkiye bu riske girmemeli

İYİ Parti Milli Güvenlik Politikaları Başkanı Nuri Okutan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Türk ordusunun Afganistan'da kalacağı yönündeki mesajları sonrasında konu hakkında "Türkiye’nin üstlenmeye söz verdiği askeri misyonun Taliban’la çatışmaya girilmesine yol açması ise aşikar bir ihtimaldir. Türkiye bu riske girmemelidir." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Joe Biden ile yaptığı görüşmenin ardından, "Afganistan’dan çıkmamız istenmiyorsa, özellikle belirli bir desteğin verilmesi isteniyorsa, Amerika’nın vereceği destek önem arz ediyor. Afganistan’da Pakistan’ı da, Macaristan’ı da yanımıza alabiliriz. Şu an itibariyle bir mutabakat söz konusu. Bir sıkıntı söz konusu değil" açıklamasıyla Türk ordusunun Afganistan'da kalacağı mesajını vermişti.

İYİ Parti Milli Güvenlik Politikaları Başkanı Nuri Okutan ise konu hakkında yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Yeni Başkanı Biden döneminde ABD ile ilişkileri istenen seviyeye çekmek için iktidarın, ülkenin menfaatleri hilafına birtakım tavizler vermeye başladığı görülmektedir. Bunlardan biri de, NATO misyonuna ve ABD’ye ait askeri birliklerin Afganistan’dan çekilmesiyle Türkiye’nin Kabil Havaalanı'nın güvenliğini üstlenme girişimidir. Bu konuda gereksiz şekilde öne atılınıp söz verildiği ve mutabakata varıldığı anlaşılmaktadır. Türkiye, maalesef, Saray iktidarının ABD ile zoraki ve mecburi uzlaşma ihtiyacının kurbanı edilmektedir. Gelinen noktada, ülkemiz stratejik ortaklık ve müttefiklik ilişkisini kaybettiği ABD’nin kullanışlı müttefikliğine sürüklenmiş görünmektedir.

"Riske girilmemeli"

Ülkenin büyük kesiminde hakimiyet tesis ettiği bilinen, tüm yabancı güçlerin ve bu arada Türkiye’nin askeri unsurlarının da ülkeden çekilmesini isteyen Taliban’ın ilk hedefinin Kabil’i ve diğer birtakım merkezleri ele geçirmek olduğu açıktır. Türkiye’nin Kabil Havaalanı'nın güvenliğini üstlenmesiyle Taliban’la çatışmaya girmesi ve iç çatışma ve hatta savaşta bir taraf haline gelmesi kaçınılmaz görünmektedir. ABD’nin çekilmesiyle farklı koalisyon unsurları arasında yoğun bir çatışma meydana gelmesi beklenmektedir. En etkin güç ise maalesef Taliban’dır. Türkiye’nin üstlenmeye söz verdiği askeri misyonun Taliban’la çatışmaya girilmesine yol açması ise aşikar bir ihtimaldir. Türkiye bu riske girmemelidir.

"En iyi görev barış amaçlı diplomatik bir misyon üstlenmek"

Bizim ortaya sürmemiz gereken dostluğumuz, kardeşliğimiz, iyi niyetimiz olmalıdır. İktidarın Biden’ın hışmından korunması uğruna devletimizin dost bir ülke ve kardeş bir halkla karşı karşıya gelmesi kabul edilemez. Türkiye’nin Afganistan’daki konumu, askeri gücüyle taraflardan birinin yanında olmak değil, bütün taraflara eşit mesafede bulunmak olmalıdır. Ülkemiz, tarihe dayalı yakın ilişkilere sahip olduğu, toplumuyla dinsel ve kültürel yakınlıklar taşıdığı Afganistan’da yapabileceği ve yapması gereken en iyi görevi, insani ve barış amaçlı diplomatik bir misyonu üstlenmeli ve bunu NATO ya da ABD adına değil, kendi girişimiyle başlatıp yürütmelidir. Askeri varlıkla taraflardan birinin yanında iç çatışma unsuru haline düşmek, belki ABD’nin işine gelecektir ve lakin ne Türkiye’nin ne de Afganistan halkının yararına olacaktır." (ANKA)

Afganistan'ın yüzde 50'den fazlası Taliban'ın kontrolünde

Son verilere göre, Afganistan’ın yaklaşık 90 ilçesinde Taliban’ın, 60'ında ise hükümet güçlerinin tam hakimiyeti bulunuyor.

Son olarak Afganistan'ın kuzeyindeki Sar-i Pul vilayetinin Sayyad ilçesinin kontrolü Taliban'ın eline geçti.

Son 2 ayda ülke genelinde Taliban'ın kontrolüne geçen ilçe sayısı 15'i geçti.

Afganistan topraklarının büyük bölümünde güvenlik güçleri ile Taliban arasında çekişme sürüyor, 407 ilçenin 250 kadarında çatışmalar devam ediyor.

Birleşmiş Milletler verilerine göre, Taliban, ülke topraklarının yüzde 50 ila 70’ini eline geçirmiş durumda. (AA)