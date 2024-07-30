İYİ Parti'den AK Parti'ye transfer gündemi... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken hamle

İYİ Parti’de Mayıs 2024 seçimlerinin ardından Meral Akşener istifa etmiş, başkanlık koltuğuna Müsavat Dervişoğlu geçmişti. Genel seçimlerde 44 milletvekili çıkaran İYİ Parti’de sular durulmazken, TBMM’deki sandalye sayısı 33’e düştü.

Son olarak İYİ Parti Kurucu Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Ersagun Yücel ile 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel’in doktoru olarak bilinen 27. Dönem Isparta Milletvekili Aylin Cesur İYİ Parti’den istifa etti.

İYİ Parti'nin yerel yönetimlerinden de 6 ayda 100 binden fazla kişinin istifa ettiği öğrenildi.

Sadece vekiller değil belediye başkanları da...

İYİ Parti’den ayrılan Akşener’e yakın bazı isimlerin AK Parti’ye geçeceğine yönelik iddialar kulislerde dolaşıyor. Bu konuda son haber Türkiye gazetesinden yayımlandı.

Gazetenin AK Parti kurmaylarına dayandırdığı habere göre; İYİ Parti’den istifa eden milletvekilleri ve bazı belediye başkanları AK Parti’ye geçmek için nabız yokluyor. Konu Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da bilgisine sunuldu.

'Bir süre bağımsız kalın'

AK Parti kurmayları bazı belediye başkanlarının ‘Muhalefette oldukları için işlerini yürütemediklerini’ söylediğini, bu nedenle AK Parti’ye katılım konusunda nabız yokladıklarını dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise bu talepler konusunda acele edilmemesini istedi. Bu nedenle belediye başkanlarına parti kurmayları tarafından “Partinizden istifa edecekseniz hemen AK Parti’ye katılım olmaz. Bir süre bağımsız kalın” telkininde bulunuldu.

Erdoğan: Fırsatçılık yapamayız

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kurmaylarına “Biz fırsatçılık yapmayız. Bir süre bekleyin. Bu süre içinde gerekli değerlendirmeleri yapalım. İnce eleyip sık dokuyalım. Parti programımıza uygun olanları, ilkelerimize, değerlerimize uygun olanları ve davaya sadık kalacak olanları değerlendirelim” dedi.

Katılım için tarih verildi

AK Parti kurmayları hem belediye başkanlarından hem de milletvekillerinden katılımların ekim ayından itibaren gerçekleşebileceğini dile getiriyor. Ancak, AK Parti’nin 14 Ağustos’taki kuruluş yıl dönümü programında da bazı katılımların olabileceği ifade ediliyor.