İYİ Parti'den Bahçeli'ye: Her ihtimalde seçimi kaybedeceksiniz

Partisinin Kızılcahamam’daki kampında değerlendirmelerde bulunan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın üçüncü kez cumhurbaşkanı adayı olup olamayacağı konusunda, "Sayın Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk cumhurbaşkanıdır ve tekrar aday olmasının önünde de herhangi bir engel bulunmamaktadır. Şayet bu maksatlı ve mesnetsiz tartışma genişletilip, Sabih Kanadoğlu ve buna benzer kuşkulu isimler ortamı germeye kalkışırlarsa, üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmekten kaçınmayız, çekinmeyiz, geri durmayız. Nitekim Cumhurbaşkanı'nın en az üç dönem seçilebilmesi amacıyla gerekli yasal düzenlemenin yapılmasına var gücümüzle çalışır, bunu da başarırız. Hiç kimse bulanık suda balık avlamasın, kutuplaşmadan rant devşirmenin hevesine kapılmasın, Sayın Erdoğan'ın önünü keseceğini zannetmesin, ham hayal peşinde de koşmasın." ifadelerini kullanmıştı.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem, Bahçeli’nin sözlerine sosyal medyadan yanıt verdi.

Erdem şunları kaydetti:

“Sayın Bahçeli diyor ki ‘Cumhurbaşkanının en az üç dönem seçilebilmesi için yasal düzenlemenin yapılmasına var gücümüzle çalışırız’. Demek ki kendisi de sayın Erdoğan’ın 2. döneminin bittiğini farkında. Siz kimi isterseniz aday gösterin sayın Bahçeli! Her ihtimalde seçimi kaybedeceksiniz!”