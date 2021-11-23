İYİ Parti'den döviz kuru tepkisi: Cumhur İttifakı bugün iflas etmiştir

İYİ Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı Bahadır Erdem, döviz kurundaki artışı yazılı bir açıklamayla değerlendirdi.

Erdem, açıklamasında şunları kaydetti:

“AKP iktidarının basiretsiz ve beceriksiz yönetimi sonucunda ülkemizin ekonomik olarak bir krizden de öte buhrana girmiş olduğu, kamuoyu ve milletimizin malumudur. Gelinen noktada bugün dolar kuru 12,50 Türk lirasını devirmiş, euro ise 14 TL sınırını da aşarak tarihi bir rekor kırmıştır. Milletimizi günden güne yokluğa mahkum eden bu düzensizliğin sebebi, hiç kuşkusuz Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a göre dizayn edilen, hiçbir denetim mekanizması olmayan, tüm yetkileri tek adamın elinde toplayan ucube Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’dir.

Tek bir kişiyi hem Merkez Bankası Başkanı hem Ekonomi Bakanı hem Başbakan hem Cumhurbaşkanı ve daha sayabileceğimiz onlarca makamın başına getiren bu garabet sistem, ülkemizi batma noktasına getirmiştir. Bununla birlikte, ‘Faiz sebep, enflasyon sonuçtur’ gibi dünya ekonomisinde hiçbir karşılığı olmayan irrasyonel bir ekonomi politikasıyla AKP iktidarı, Türkiye Cumhuriyeti devletini adeta bir deney tahtasına çevirmiştir. Tüm bu sürece bakıldığında açık ve net ki çok önceleri miadı dolan Cumhur İttifakı, bugün iflas etmiştir. Milletimizin dayanacak tek bir günü daha kalmamıştır. Derhal erken seçim yapılmalıdır.

İYİ Parti olarak, diğer muhalefet partileri ile birlikte hazırladığımız ve son aşamasına geldiğimiz Yeni Parlamenter Sistem çalışması, hiç kuşkusuz böylesine pervasız yönetimlerin yaratacağı olası krizlerin önüne engel, memleketin refaha kavuşmasında yol haritası olacaktır. Genel Başkan’ımız Meral Akşener’in liderliği ve milletimizin teveccühü ile iktidara yürüyen İYİ Parti, her daim Türkiye Cumhuriyeti devleti ve milletinin refahı, huzuru ve bekası için lokomotif olmaya devam edecektir.”