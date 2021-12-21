İYİ Parti'den döviz kuru tepkisi

İYİ Parti Mali İşler Başkanı ve Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın dün açıkladığı yeni ekonomik önlemler sonrası döviz kurlarında yaşanan düşüşü sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla değerlendirdi.

Dikbayır, şunları kaydetti:

“Ekonomiyi akıl dışı bir şekilde mahveden Erdoğan, dün 1970'lerden kalma, çağın gereksinimlerine uymayan ekonomik politikalarını gün yüzüne çıkarttı. İlk önce milletimizin cebinde kalan son parayı da aldı, şimdi üç kuruş verip diyor ki ‘Ekonomiyi ben düzelttim’. Ayıptır! Döviz kurunu ancak geçen haftaki seviyeye indirip neyi düzelttiğini iddia ediyorsun? Zaten bu hale sen getirdin. Piyasalar sana güvenmiyor, vatandaşlar sana güvenmiyor, yanındaki saray dalkavukları hariç kimse sana güvenmiyor. Bırak artık Erdoğan. Devleti yüksek faizle borçlandır, Türk lirasını Amerikan parasına endeksle, sonra gel ‘yerliyim’ de ‘milliyim’ de. Millet, olmayan birikimiyle başkasının parasının faizini ödeyecek. Politikaya bak! Evlatlarımızın geleceğini ipotek altına aldın. Yeter artık Erdoğan. Biz çözeriz.”