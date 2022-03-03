İYİ Parti'den enflasyon eleştirisi: Avrupa'daki yıllık enflasyon bizde aylık

İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, şubat ayı enflasyon rakamlarının açıklandığını belirtti.

"Türkiye 28 yıl aradan sonra tekrar 3 haneli enflasyonla karşılaştı" diyen Usta, dünyada enflasyonu 3 haneli olan sadece Venezuela'nın bulunduğunu söyledi.

TÜİK rakamlarına göre yıllık enflasyonun TÜFE'de yüzde 54,4, ÜFE'de yüzde 105,1 olduğunu dile getiren Usta, kurumun 54,4 olarak bulduğu rakamı bağımsız akademisyenlerin yüzde 123,8 olarak bulduğunu söyledi.

İYİ Partili Usta, baskılanmış rakamların dahi Türkiye'yi dünya şampiyonluğuna götürdüğünü söyleyerek, gıdada enflasyonunun yüzde 64,5, ulaştırmada yüzde 75,8 olduğunu kaydetti.

TÜFE'de geçen aya göre aylık yüzde 4,8 çıktığını dile getiren Usta, "Bitti, öldü dedikleri AB'nin yıllık ortalama rakamını biz aylık yakalıyoruz. Birçok ülkenin yıllığının 2, 3 katı aylık rakamımız var. Avrupa'nın yıllık bazda yaşadığı enflasyonu biz aylık bazda yaşıyoruz. Japonya'nın yıllık bazda yaşadığı enflasyonun 10 katını aylık bazda yaşıyoruz." diye konuştu.

Ekonominin, hükümetin aldığı noktadan daha kötü durumda olduğunu belirten Usta, 2002'de yüzde 29,7 olan tüketici enflasyonunun bugün yüzde 54,4 olduğunu aktardı. Usta, yine üretici bazında yüzde 30,8 olan enflasyonun da yüzde 105 olduğunu belirtti.

Gelişmiş ülkelerin yanı sıra Afrika ülkelerine de baktığını dile getiren Usta, "Enflasyon yıllık bazda Çad'da yüzde 1, Ruanda'da yüzde 1,3, Gabon'da yüzde 2, Kamerun'da yüzde 2,4. İsmini bilmediğimiz ülkelerde enflasyon yüzde 2-3. Bunlar nasıl bu yalanı uyduruyorlar. Bütün dünya sanki enflasyonla yanıyormuş, yıkılıyormuş gibi bir hava estiriyorlar, ben bunu anlayamıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Erhan Usta, gelişmiş ülkelerde de gelişmemiş ülkelerde de enflasyon artma trendi içinde olsa da Türkiye'ye göre ciddi anlamda düşük olduğunu ifade etti.

Asgari ücretin arttığını, ancak enflasyon düşürülemediği için refah sağlamadığını söyleyen Usta, asgari ücretin bugün eridiğini belirtti. Usta, aynı şekilde memur ve emeklinin ücretinin de eridiğini dile getirdi.

Hükümetin millete, enflasyonla nasıl mücadele edeceğini açıklamak zorunda olduğunu aktaran Usta, iktidarın bir "tim" kurarak ve mobil uygulamalarla enflasyonla mücadeleye giriştiğini kaydetti.

Büyüyen çok dar ve elit bir kesim olduğunu söyleyen Usta, Türkiye'nin büyümesinin toplumda hissedilmediğini savundu.

İktidarın, Türkiye'nin cari fazla vererek enflasyonla mücadele edeceğini söylediği modelin de çöp olduğunu söyleyen Usta, ihracat ve ithalat arasındaki farkın açıldığını, bunun da büyük ihtimalle süreceğini ifade etti. Usta, ihracat artışının kalıcı olmadığını daha önce söylediklerini hatırlattı.

"Hem kamu maliyesi, hem para politikası tarafına çekidüzen verilmeli"

Önerilerini sıralayan Usta, hem kamu maliyesi, hem para politikası tarafına çekidüzen verilmesi, enflasyonun düşürülmesi için döviz kurunun tutulması, dövizle olan kamu sözleşmelerinin de liraya çevrilmesi gerektiğini anlattı.

Usta, enerji fiyatlarında verimliliğin esas alınmasını, yolsuzluk ve usulsüzlüğe yol açan uygulamalardan vazgeçilmesini, devlet harcamalarına çekidüzen verilmesini, tarımsal üretimin arttırılmasını, sanayi yatırımlarına hız verilmesini, altın ve dövizle borçlanmadan vazgeçilmesini istedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, Meclis'teki grup toplantısında yaptığı konuşmada, köprü ve otoyol geçişlerinden bahsettiğini, eski cumhurbaşkanları Turgut Özal ve Süleyman Demirel ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan döneminde yapılan köprü geçişlerinde alınan ücret farklarını anlattığını anımsatan Usta, buna Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının cevap verdiğini söyledi.

Eleştirilerin muhatabının Cumhurbaşkanı Erdoğan olduğunu, onun açıklama yapmadığını, bakanlığa siyasi bir metin yazdırıldığını söyleyen Usta, "Ulaştırma Bakanlığı, Türkiye'nin büyük siyasi partilerinden bir tanesinin, Meclis'te grubu bulunan siyasi partilerinden bir tanesinin Genel Başkanı'na bu şekilde cevap yazamaz. Hadi yazdın. Yazdın da adam gibi bir şey yaz kardeşim. Bizim iddialarımızın hiçbirisine karşı bir şey yok." ifadesini kullandı.