İYİ Parti'den enflasyon tepkisi: İsmini bildiğimiz ülkelerde görülen bir rakam değil

İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'nin ekonomik durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yıllık Tüketici Fiyat Endeksinin TÜİK tarafından 61,14, ENAG (Enflasyon Araştırma Grubu) tarafından yüzde 142,63 olarak açıklandığını dile getiren Usta, "Türkiye enflasyonda rekordan rekora koşuyor. Yüzde 61'lik enflasyon, dünyada ismini bildiğimiz ülkelerde görülen bir rakam değil. O ülkeleri saymazsak Türkiye aslında enflasyonda dünyada birinci sırada." diye konuştu.

Üretici fiyatları ile tüketici fiyatları arasındaki makasın da giderek arttığına işaret eden Usta, bu durumun ürünlere zam olarak yansıyacağını kaydetti.

"Bizim gibi enflasyonun görüldüğü başka ülke yok"

Hükümetin, enflasyonun bütün dünyada yükseldiğine ilişkin açıklamalar yaptığını belirten Usta, şöyle konuştu:

"Dünyadaki enflasyon artışları, Venezuela gibi ülkeleri saymazsak yüzde 2-3 seviyelerinde. Enflasyon İsviçre'de yüzde 2,2, Fransa'da yüzde 4,4, Almanya'da yüzde 7,3, Türkiye'de ise yüzde 61,1'dir. Bizdeki enflasyon hikayesinin dünyadaki enflasyon artışıyla hiçbir benzerliği yok. Afrika ülkeleri içerisinde sadece iki ülkenin enflasyonu bizden daha yüksek. 50'ye yakın Afrika ülkesinde enflasyon yüzde 10'un altındı. Uganda'da yıllık enflasyon yüzde 3 civarında. Bizim gibi enflasyonun görüldüğü başka ülke yok."

Erhan Usta, Türkiye'nin hiçbir döneminde yüksek bütçe açığı, yüksek enflasyon, yüksek cari açık ve yavaş büyüme gibi dört kötü durumun bir anda yaşanmadığını söyledi.

Bu durumun temel sebebinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kötü yönetimi olduğunu ve bunun faturasını da milletin ödediğini söyleyen Usta, "Piyasada fiyatlama davranışları bozuldu. Fiyat neye göre ve nasıl belirlenecek? Vatandaş bunu belirleyemiyor. Ekonominin bu durumu taşıması mümkün değil. Sanayici, esnaf ve çiftçi perişan durumda." değerlendirmesinde bulundu.

Asgari ücretin artan fiyatlar karşısında eridiğini belirten Usta, asgari ücretin yıl ortasında güncellenmesinin zaruret haline geldiğini söyledi.

"Türkiye sadece bir ayda yüzde 8,2 milyar dolar dış ticaret açığı verdi"

Enerji fiyatlarına değinen Usta, doğal gaza hükümetin anlattığı gibi yüzde 70 oranında değil, yüzde 17 oranında sübvanse yapıldığını savundu. Usta, "Eğer uzun vadeli doğal gaz sözleşmeleri zamanında yapılmış olsaydı bugün zarar eden değil, kar eden bir BOTAŞ olacaktı. Eğer ülke iyi yönetilseydi bugün bin metreküpü 8 bin 540 liraya satılan doğal gaz 4 bin 200 lira olacaktı. Buna itirazı olan varsa rakamlarla tartışmaya hazırız." dedi.

Elindeki tabloları gösteren Usta "Doğal gaz fiyatlarındaki artışın 4'te biri uluslararası şartlardan kaynaklanıyor. Geri kalan artışın nedeni kötü yönetimdir. Milleti kandırmasınlar. Enerji fiyatlarındaki artış yüzde 97'ye vardı. Savaşın dibindeki Polonya'da bile enerji fiyatlarındaki artış yüzde 15 civarında." ifadelerini kullandı.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş'un "Mart ayında ihracatımız geçtiğimiz yılın Mart ayına göre yüzde 19,8 artışla 22,7 milyar dolar oldu." şeklinde açıklamalarını aktaran Usta, ihracatın ithalat rakamlarıyla birlikte değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Aynı dönemde ithalatın yüzde 31 oranında arttığını kaydeden Usta, "Dolayısıyla Türkiye'nin dış ticaret açığı sadece bir ayda yüzde 8,2 milyar dolar açık verdi. Kasım ayından beri adına 'Türkiye ekonomi modeli' denilen modelin çöp olduğunu söylemiştik. Son ayın rakamları bunu teyit etti. Geçen yıl, ilk üç ayın ihracat açığı 11 milyar dolardı, şimdi bu rakam 26,4 milyar dolara yükselmiştir. Sadece ihracatı söyleyerek bu işler olmaz." diye konuştu.

Usta, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na açtığı 1 milyon liralık davaya ilişkin soruya ise, "Sayın Erdoğan'ın tazminatları nedeniyle Sayın Kılıçdaroğlu'nun mal varlığı kalmayacak. Dünyada kendi milletiyle bu kadar davalı olan başka bir cumhurbaşkanı yok. Cumhurbaşkanının davranışlarında sorun var. Yargı bağımsız olmadığı için de farklı kararlar veriyor." cevabını verdi.