İYİ Parti’den faiz değerlendirmesi

ANKARA (DÜNYA)

İYİ Parti TBMM Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında Merkez Bankası’nın faiz kararını değerlendirdi.

Tatlıoğlu, “Merkez Bankası, politika faizini yüzde 17’de tutma gerekirse daha da sıkılaştırma kararı verdi. Merkez Bankası faiz ve para politikası konusunda yavaş yavaş da olsa rolünü hatırlamaya çalışıyor. Geldiğimiz nokta şudur: Türkiye yüzde 17 faizle dünya şampiyonudur. Partili cumhurbaşkanlığı sisteminden itibaren faiz konusunda en yakın rakiplerinden açık ara önde ve lider bir ülkedir, enflasyonda da öyledir. Hem kazancı azalan hem de bu kazancını faizde eriten bir ülke durumundayız. Türkiye’nin toplam geliri yaklaşık 150 milyar daha azalmıştır.” dedi.

Tatlıoğlu, “Merkez Bankası ayrıca enflasyonla mücadelede daha da bir sıkılaştırmaya gitmekten bahsetmiştir yani talebi düşürmekle ilgilenmektedir. Üretimi artırmakla ilgilenmesi gerektiğini de özellikle vurgulamamız gerekiyor. Türkiye’de tarım sektöründe yeni bir sayfa açmak gerekiyor. Çiftçilerin kazanç merkezli bir tarım politikasına kavuşması gerekiyor. Her gün kan kaybeden ve borçluluğu AK Parti döneminde 60 kat artan tarım kesimi yeniden yapılandırılmalı.“ diye konuştu.

Tatlıoğlu, Türkiye’nin KOBİ’lere ve esnafa kendine benzer ülkelerdeki gibi bir destek sağlayamadığını belirterek, şubata kadar ertelenen SGK, Bağ-Kur primlerinin tekrar yıl sonuna kadar ertelenmesi gerektiğini söyledi.