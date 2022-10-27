İYİ Parti'den Hüseyin Baş'a 'ittifak' yanıtı

Katıldığı bir televizyon programında açıklamalarda bulunan Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş, partisinin Millet İttifakı'na katılmak istediğini söyledi.

Baş, "Bağımsız Türkiye Partisi olarak biz, Türkiye'de başkanlık sisteminin değişmesi, parlamenter sisteme geçiş, Türkiye'nin ekonomisinin bozukluğu noktasında hemfikiriz. Bu hükümeti değiştirmemiz lazım. Dolayısıyla biz parti kadroları olarak Millet İttifakı'na destek veririz, içinde oluruz. Bizi Millet İttifakı'na alsınlar. Daha açık bir çağrı da olamaz. Almıyorlarsa da bunu açıklasınlar. Çünkü bunu milletimiz istiyor, bunu vatandaş istiyor." dedi.

Sayın @huseyinbas_BTP görülmektedir ki kaygılarımızın ve hassasiyetimizin ortaklığı milletimizin geleceği için yegane buluşma noktamızdır.Büyük Türkiye idealine inanmış Sayın Genel Başkanımız Meral Akşener ve İYi Partimiz sizleri Millet İttifakı’nda görmekten mutluluk duyacaktır. pic.twitter.com/R6BOlnijay — Kürşad ZORLU (@zorlu77) October 27, 2022

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu da Hüseyin Baş'ın açıklamasını sosyal medya hesabından paylaşarak, "Görülmektedir ki kaygılarımızın ve hassasiyetimizin ortaklığı milletimizin geleceği için yegane buluşma noktamızdır. Büyük Türkiye idealine inanmış Sayın Genel Başkanımız Meral Akşener ve İYİ Partimiz sizleri Millet İttifakı’nda görmekten mutluluk duyacaktır." ifadelerini kullandı.