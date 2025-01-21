İYİ Parti'den istifa eden Kürşad Zorlu AK Parti'de! Rozetini Erdoğan taktı

İYİ Parti'den istifa eden Bağımsız Ankara Milletvekili Kürşad Zorlu AK Parti'ye katıldı. Zorlu'nun rozetini ise Erdoğan taktı.

AK Parti il kongresinde konuşan Zorlu, "Cumhuriyetimizin ikinci asrına adım attığımız bu tarihi dönemeçte Cumhurbaşkanımızın önderliğinde ülkemize hizmet yolunda bu inanç ve heyecanla aranızda yer alıyorum" ifadesini kullandı.

Bilge Kağan'ın "Gündüz oturmadım, gece uyumadım" sözlerini anımsatan Zorlu, "Bu mukaddes yolculukta, bu inanç ve kararlılıkla daha çok çalışacağıma huzurlarınızda söz veriyor. Kongremizin hayırlara vesile olmasını Cenabıhak'tan niyaz ediyorum. Bu cesareti, bu imkanı bana sunan Sayın Cumhurbaşkanımıza huzurlarınızda şükranlarımı arz ediyorum" dedi.