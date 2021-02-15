İYİ Parti'den soru önergesi: Şehit askerlerimize neden 'sivil vatandaşlar' dediniz?

İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı ve Milli Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu Üyesi Aytun Çıray, Gara’da yapılan harekât ve 13 şehidi Meclis gündemine taşıdı. Çıray, Milli Savunma Bakanı Hulisi Akar'a, Gara'da şehit düşen askerlerle ilgili neden "sivil" oldukları yönünde açıklama yapıldığını sordu.

Çıray’ın, Mili Savunma Bakanı Akar tarafından yanıtlanmak üzere TBMM'ye sunduğu soru önergesinde, Irak'ın kuzeyi Gara bölgesinde 10 Şubat'ta terör örgütü PKK’ya karşı başlatılan ‘Pençe Kartal-2 Harekâtı’nın milletçe arkasında olduklarını vurguladı.

Harekâtla ilgili olarak Milli Savunma Bakanlığı’nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "İnsanlık düşmanı terör örgütü PKK'nın, ‘sivil vatandaşlarımızı’ canice şehit ettiği Gara’daki mağarada teröristlere ait pek çok silah ve mühimmat ele geçirildi" denildiğini hatırlatan Aytun Çıray'ın önergesi şöyle:

"Yine Sayın Akar tarafından, 'harekâtın PKK/KCK ve diğer terörist unsurları etkisiz hâle getirmek, hudut güvenliğimizi sağlamak ve daha önce güvenlik nedeniyle açıklanmayan, teröristler tarafından kaçırılan vatandaşlarımız ile ilgili istihbaratı teyit etmek ve gerekli müdahalede bulunmak maksadıyla; uluslararası hukuktan doğan meşru müdafaa haklarımız doğrultusunda yapıldığı, terör örgütünün söz konusu bölgedeki varlığına ağır bir darbe indirildiği ve bölgenin kontrol altına alındığı' ifade edildi.

Ayrıca harekâta katılan 3 askerimiz şehit 3 askerimiz de gazi oldu. Bu harekât nedeniyle verdiğimiz şehitler başta aileleri olmak üzere içimizi yaktı. Ancak hem Sayın Akar’ın beyanları hem de AKP çevrelerinden yapılan açıklamalar neticesinde bu elim olayın içinde kamu vicdanının tartıştığı bazı soruların cevap bulması şarttır.

Bu bağlamda; Anayasa'nın 98. ve TBMM İç Tüzüğü'nün 96. maddesi gereğince Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını rica ederim.

Gara harekâtının bir amacının da 'teröristler tarafından kaçırılan vatandaşlarımız ile ilgili istihbaratı teyit etmek ve gerekli müdahalede bulunmak' olduğunu açıkladınız. Harekâtı tam teyit sağlamadan mı başlattınız?

Bu konuda deneyimli olan askeri çevrelerden edindiğimiz bilgiye göre harekât 'nokta tarzı rehine kurtarma' operasyonu tarzında yapılmalıydı. Halbuki sizin 'PKK/KCK ve diğer terörist unsurları etkisiz hâle getirmek, hudut güvenliğimizi sağlamak' şeklindeki beyanlarınızdan anlaşılmaktadır ki, siz aynı zamanda sınır dışında PKK’nın lojistik hatlarını kesme ve alan hakimiyeti tesis etme harekâtları da uygulamak istediniz.

Bu bir çelişki değil mi? Bu durumda Hava Kuvvetleri'nin müdahalesinin çıkaracağı gürültünün mağaradaki PKK teröristlerini uyaracağını hiç düşünmediniz mi?

Harekâtın başladığını ifade ettiğiniz 10 Şubat 2021’de Sayın Erdoğan Türk milletine bir müjde vereceğini vaat etmiş, ancak bir müjde açıklaması yapılmamıştır. Söz konusu müjdenin Pençe Kartal-2 Harekâtı ile bir ilgisi var mıdır? Bu konuda Sayın Cumhurbaşkanı’na yanıltıcı bilgi verilmiş olabilir mi?

Mağarada bulduğunuz asker ve memur şehitlerimiz için neden 'Sivil Vatandaşlar' ifadesini kullandınız? Böyle bir açıklama yapmanız, kaçırılan asker ve devlet memurları hakkında yaptığınız operasyonu yöneten olarak başarısızlığınızı gizlemek için miydi?

Şu an PKK'nın elinde 'zorla alıkonan' vatandaşlarımız var mı? Varsa ne zaman kaçırıldılar ve kaç kişiler?

Gara'da PKK tarafından infaz edilen asker şehitlerimiz ile ilgili açıklamayı neden siz veya Genelkurmay Başkanı değil de Malatya Valisi yaptı?

Bu operasyonun başarı ile yönetildiğini ve amacına ulaştığını düşünüyor musunuz?"