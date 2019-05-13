İYİ Parti'den YSK'ye yeni başvuru

13 Mayıs 2019

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Seymen, sandık kurullarının memur üyelerden oluşmaması nedeniyle Mustafakemalpaşa ilçesi seçiminin iptali için yaptıkları başvuruda verilen ret kararının, Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) İstanbul kararı doğrultusunda tekrar değerlendirilmesi için YSK'ye başvurdu. Başvuruda, 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimi'nde de sandık kurulları aynı şekilde oluşturulduğundan, bu seçimin de tam kanunsuzluk sebebiyle iptali istendi.



İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Seymen, YSK'ye gelerek yeni dilekçe verdi.



YSK'ye gelişinde basın mensuplarına açıklama yapan Seymen, YSK'nin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimini, sandık kurul başkan ve üyelerinin kamu görevlisi olmaması nedeniyle iptal ettiğini hatırlatarak, bu kararın tekrar değerlendirilmesi için yaptıkları başvurunun "jet hızı" ile reddedildiğini söyledi.



YSK'nin, sandık kurulu başkan ve üyelerinin kamu görevlileri arasından teşkil edilmemesi durumunun seçimin iptaline sebep olabileceği konusundaki kararında ısrar ettiğini belirten Hasan Seymen, daha önce aynı sebeple, Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde sandık kurullarının kamu görevlisi olmayan kişiler tarafından teşkil edilmesi nedeniyle İYİ Parti olarak müracaatta bulunduklarını ve bunun YSK tarafından reddedildiğini dile getirdi.



Aynı konuda yapılan AK Parti'nin müracaatının ise İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi yönünden kabul edildiğini anımsatan Seymen, "Bu şunu gösteriyor, Türkiye'de maalesef son yıllarda hukuk, yapılan müracaatın içeriğine, mevzuata, yasalara göre değil, müracaatı kimin yaptığına göre sonuç veriyor." değerlendirmesini yaptı.



Seymen, buna rağmen, Mustafakemalpaşa ilçesiyle ilgili ret kararının, YSK'nin İstanbul kararı doğrultusunda tekrar değerlendirilmesi için YSK'ye müracaat edeceklerini bildirdi.



31 Mart seçimleriyle ilgili İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı dışında ilçe belediye başkanlıkları ve belediye meclis üyelikleri için de iptal istemiyle daha önce başvuru yaptıklarını hatırlatan Seymen, bugün ayrıca 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimi'nde de sandık kurulları aynı şekilde oluşturulduğundan tam kanunsuzluk sebebiyle bu seçimlerin de iptal edilmesi yönündeki müracaatlarını yapacaklarını belirtti.



24 Haziran seçimlerinde sandık kurulu başkanlarının kamu görevlisi olmadığı yönünde bir tespitlerinin bulunup bulunmadığının sorulması üzerine Hasan Seymen, sandık kurulu başkan ve memur üyelerinin listelerinin siyasi partilere verilmediğine dikkati çekti. Seymen, "AK Parti'nin yaptığı müracaat nasıl incelendiyse, nasıl ilçe seçim kurullarına talimat verilerek bunlar tespit edildiyse, biz YSK'den bunların tespit edilmesini talep ediyoruz." diye konuştu.

"İstifa etmesi gerekenler bu binada"

Bir başka soru üzerine, İstanbul İl Seçim Kurulu Başkanı Müberra Gürdal'ın emekliliğini istemesini de değerlendiren Hasan Seymen, "Demek ki bu hukuksuzluklara dayanamamış Müberra Hanım, o nedenle istifa etmiş. İstifa etmesi gerekenler bu binada aslında." dedi.



Hasan Seymen, İstanbul'da aynı zarfın içindeki dört pusulanın üçünün iptal edilmediğinin altını çizerek, şunları söyledi:



"Eğer YSK, 'sandık kurulu başkan ve üyeleri kamu görevlisi değil, bu iptal gerektirir' kararı verdiyse İstanbul'da aynı sandıktan çıkan dört oydan birini iptal edip üçünü iptal etmemek tam kanunsuzluktur. Tam kanunsuzluk müracaatı süreye tabi değildir. Madem YSK kendisi bu tam kanunsuzluğu tespit etti, biz YSK'nin bu tespitine dayanarak, 'İstanbul seçimlerinin tümü bu tespite göre iptal edilmelidir' diyoruz. 24 Haziran seçimlerinin tamamı da bu tespite göre iptal edilmelidir."

Kaynak: AA