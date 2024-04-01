İYİ Partili Buğra Kavuncu'ya oy kullandığı sandıkta şok

Türkiye yerel seçim sürecinde YSK tarafından resmi sonuçların açıklanmasını bekliyor. AK Parti’nin ciddi güç kaybettiği, CHP’nin ise birinci parti çıkarak 1977’den bu yana bir ilgi gerçekleştirdiği seçimlerde ilginç sonuçlar gelmeye devam ediyor.

İYİ Parti’nin İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı adayı olan Mehmet Satuk Buğra Kavuncu, seçimi yüzde 0,63 oy oranı ve 54 bin 850 oyla tamamladı.

İYİ Parti İstanbul Milletvekili ve Teşkilat Başkanı olarak görev yapan Buğra Kavuncu oyunu İstanbul’un Eyüp ilçesine bağlı Göktürk semtinde kullandı.

Eşi ve kızıyla birlikte 2254 No’lu sandıkta oy kullanan Kavuncu’ya üç oy çıktı.

Kavuncu’nın sandığından yeniden İBB Başkanı seçilen CHP’li Ekrem İmamoğlu’na 220 oy çıkarken, AK Parti’nin adayı Murat Kurum’a ise 35 oy çıktı.