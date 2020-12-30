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İYİ Partili Durmuş Yılmaz COVID-19'a yakalandı

İYİ Parti Ankara Milletvekili ve eski Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz, koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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İYİ Parti Ankara Milletvekili ve eski Merkez Bankası (MB) Başkanı Durmuş Yılmaz, COVID-19 testinin pozitif çıktığını belirterek, sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı.

Twitter hesabından açıklama yapan Yılmaz, “İki gündür sırtımda ve eklemlerimde ağrı hissediyordum. Bugün test yaptırdım pozitif çıktı. Şimdilik durumum iyi” dedi.