İYİ Partili Erdem: Altılı Masa devrilmez

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem, Halk TV'de yayınlanan İsmail Küçükkaya ile Yeni Bir Sabah programına katıldı.

Bahadır Erdem, İsmail Küçükkaya’nın 'Altılı Masa' ne yapar, ne yapmaz?” sorusuna şu yanıtı verdi:

“Altılı Masa ne yapmaz? Altılı Masa, birlik ve beraberliğini bozmaz. Altılı Masa devrilmez. Altılı Masa, 6 farklı parti. Tabii ki farklı fikirleri olabilir, tabii ki farklı geçmişleri olabilir, anlayışları olabilir ama birçok önemli ortak paydaları var. Türkiye’nin aydınlık, hukuka uygun, demokratik geleceği ve Türkiye’nin yeniden güçlü bir parlamenter sisteme geçmesi... Bu ortak hedefi Altılı Masa’nın hiçbir lideri heba etmez. Dolayısıyla bu Altılı Masa’da çıkar değil Türkiye önemli. Sayın Meral Akşener ne diyor? ‘Ben bir fedakarlıkta bulundum’ diyor. Kim istemez Cumhurbaşkanlığı’nı? Ama önemli olan nedir? Önemli olan seçimi kazanmaktır.

20 yıllık iktidar, çok uzun bir iktidar. AKP, kendini devlet sayıyor. AKP devlet değildir, iktidarlar geldikleri gibi giderler. Nitekim önümüzdeki seçimde Altılı Masa’nın aklıyla, Altılı Masa’nın milleti öne alan düşünce mantığıyla AKP iktidarı seçimde yenilecek ve tek adayla gidilmesini Sayın Meral Akşener ısrarla söylüyor. Ben de hem bir vatandaş hem bir hukuk hocası ve siyasetçi olarak çok önemli olduğunu düşünüyorum, ortak adayla gidilmesinin. Çünkü bu, millete güven veriyor, muhalefet seçmenine güven veriyor. Korkmasın muhalefet seçmeni, korkmasın. Onları sükutu hayale uğratmayacak Altılı Masa. Ve Altılı Masa’nın tek adayı, Cumhuriyet’in 13. Cumhurbaşkanı olacak. Bundan da kimsenin şüphesi olmasın. Seçimleri de kazanacağız ve kazanacak bir aday ile seçimlere gideceğiz ve inşallah Türkiye’ye yeniden umudu, ümidi, eşitliği, barışı, mutluluğu getireceğiz.”