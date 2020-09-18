İYİ Partili Fahrettin Yokuş'un korona testi pozitif çıktı
İYİ Parti Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş, koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.
İYİ Partili vekil Yokuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ailesi ile COVİD-19 testinin pozitif çıktığını belirtti.
Doktorların gerekli tetkikleri yaptıktan sonra ilaçla tedavilerinin evde izole olarak yapılmasına karar verdiklerini aktaran Yokuş, şunları söyledi:
"Son bir hafta içerisinde bizlerle teması olan vatandaşlarımızın test yaptırmaları bizleri mutlu edecektir. Rabbimiz hastalıklar nedeniyle tedavi gören tüm insanlık aleminin yardımcısı olsun."