İYİ Partili Hatipoğlu: AK Parti, MHP veya Saadet'le işbirliği yapabiliriz

Genel seçimlere CHP'yle ittifak yaparak giren İYİ Parti, seçimin ardından ittifakı dağıtmıştı. Parti, Mart 2024'teki yerel seçimde kendi adaylarını çıkaracaklarını bildirmişti.

TV100'de açıklamalarda bulunan İYİ Partili Nebi Hatipoğlu, partinin kuruluş felsefesinin iktadar gelmek olduğunu, bu kapsamda ittifaklar da yapılabileceğini kaydetti.

Hatipoğlu, 'AK Parti ve MHP'yle ittifak' için "Türkiye’de böyle şeyler olabiliyorsa aynı tabandan olan partiler neden bir araya gelemiyoruz?" dedi.

İYİ Partili vekil, "Ben, 'Olsun' diye söylemiyorum ama olmasını dillendirdiğim zaman insanlar neden bu kadar alınıyor veya tepki veriyor?" ifadelerini kullandı.

AK Parti ve MHP'ye yeşil ışık

Hatipoğlu, sözlerini şöyle sürüdrdü: "Biz Eskişehir’de de diğer illerde de seçim döneminde CHP’li beraber ittifak yaptığımız arkadaşlardan ciddi sıkıntılar yaşadık. Mesela Eskişehir’de ‘İYİ Parti milletvekili çıkaramıyor. Oyunuz boşuna gitmesin, gelin CHP’ye oyunuz verin’ diye çalışmalar yapılmış. Ben kesinlikle Eskişehir’de CHP'yle ittifak yapılması taraftarı değilim. Ama tabii ki bir sağ partiyle belirli prensiplerde biz ittifak yapabiliriz. AK Parti, MHP, Saadet Partisi olabilir."