İYİ Partili Oral, Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti

İYİ Parti Ankara Milletvekili İbrahim Halil Oral, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanlığı adaylığını değerlendirdiği bir sosyal medya programı üzerinden Kılıçdaroğlu için, "Alevi olması benim açımdan bir engel değil ama Türk toplumu açısından, yani Sünni diyebileceğimiz daha Müslüman kesim tarafından bu bir endişedir. Oy verilmemesi gereken bir problemdir." ifadelerini kullanmıştı.

Oral’ın Kılıçdaroğlu hakkında kullandığı ifadelerin ardından İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bu ifadelerden dolayı özür dileyerek, "Kılıçdaroğlu olmak üzere üzülen her bir kardeşimden İYİ Parti Genel Başkanı olarak özür diliyorum." dedi.

Daha sonra sosyal medya üzerinden bir özür açıklaması da Oral’dan geldi. Oral, “Bazı özensiz ifadeler sebebiyle başta Kemal Kılıçdaroğlu olmak üzere ve Alevi kardeşlerim olmak üzere tüm milletimizden özür diliyorum.” ifadelerine yer verdi.

Kemal Kılıçdaroğlu’dan randevu talep ederek bir özür ziyaretinde bulunmak isteyen İbrahim Oral, CHP Genel Merkezine giderek özür ziyaretinde bulundu. Ziyaret sonrası açıklamada bulunan Oral, sarf ettiği sözlerin çarpıtıldığını ve Kılıçdaroğlu'nun da bu durumun farkında olduğunu söyledi.