İYİ Partili Tatlıoğlu: Yardımların sadece AFAD üzerinden dağıtılma kararı son derece yanlış

İYİ Parti Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in hafta başı itibarıyla Muğla'daki yangın bölgesi ve Batı Karadeniz'de sel felaketi yaşanan bölgeleri ziyaret edeceğini bildirdi.

Yangın ve sel felaketleriyle ilgili yönetimlerin de ihmalleri üzerinde durulması gerektiğini kaydeden Tatlıoğlu, "Görünen o ki hiçbir tedbirin alınmadığı bir zemin içerisindeyiz. Elbette yağmuru engelleyemeyiz ama yağmurun sele dönüşmesi, selin büyüklüğü, selin felakete dönüşmesi ve felaketin maliyetini düşürme yönünde ciddi tedbirler almamız gerekiyor." diye konuştu.

"İnşallah büyük felaketlere yol açmasını engelleyecek tedbirler alınır"

Bursa'nın Kestel ilçesinde geçen sene yaşanan sel felaketinin ardından İYİ Parti'nin Meclis'te bir araştırma önergesi verdiğini ama bu önergenin kabul edilmediğini anlatan Tatlıoğlu, "Sellerin özellikle orman bölgesinde olmasından dolayı kesim ve kesim sonrası artık ve tomrukların oluşturduğu düzen, yağmurların kuvvetli sele dönüşmesine ve suyun yönünü değiştirmesine etkili olmakta. Bu selde de bunun izleri ve işaretleri fazlasıyla bulunmakta. O nedenle temenni ederdik ki bu konu Meclis'e taşınsın, bunun üzerine gidelim ve bunları araştıralım ve tedbirleri alalım." ifadelerini kullandı.

Bursa'da yaşanan sel felaketinin, Devlet Su İşleri'nin dere yataklarını yeterince temizlememesinden kaynaklı olduğuna dair bir rapor olduğunu dile getiren Tatlıoğlu, "Buralarda da bununla ilgili gözlemler paylaşılıyor. İnşallah bu, TBMM'de bir araştırma komisyonu üzerinden detaylı bir raporlamayla tespit edilir ve bu tür yağmurların büyük felaketlere yol açmasını engelleyecek tedbirler alınır." değerlendirmesinde bulundu.

Tatlıoğlu, "Yangın sonrası TBMM'ye yaptığımız toplantı çağrısının cevapsız kalmasını üzüntüyle görüyoruz ve takip ediyoruz." dedi.

"Öngörü ve tedbirin olmadığını gördük"

Türkiye'de yakın zamanda yaşanan yangın ve seller ile bundan sonra meydana gelebilecek benzeri afetler sonrasında uygulanmak üzere, genel hayatı olumsuz etkileyen şartların iyileştirilmesine katkı sağlaması amacıyla başlatılacak insani yardım kampanyasında koordinasyonu sağlamak üzere Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığının görevlendirilmesini eleştiren Tatlıoğlu, şöyle devam etti:

"Yardımların toplanıp sadece AFAD üzerinden dağıtılma kararı son derece yanlıştır. Bu karar yerel yönetimlerin, sivil toplumların veya bugün orada bulunan partilerin teşkilatları üzerinden milletimize, kendi topladığını ulaştırmasının önünü kesmektedir. AFAD bunu organize etsin ama AFAD dışında bunu belediyelerimiz de organize etsin. Aksi takdirde bu durum devletin, AFAD üzerinden yara almasına ve itibarsızlaşmasına neden olacak. Türkiye bu konularda, sıfır tedbir, sıfır öngörü ve sıfır koordinasyonla gidiyor. Meteoroloji, bakanlıklar, yerel yönetimler, valilikler arasında koordinasyonun zayıf olduğunu hatta olmadığını yangın döneminde gördük. Bu dönemde de öngörü ve tedbirin olmadığını gördük. İnşallah bunlar, önümüzdeki dönemler için bize ciddi ev ödevleri oluşturur."