İYİ Partili Ümit Dikbayır için kesin ihraç talebi

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, Dikbayır’ın kesin ihraç talebine dair değerlendirmede bulundu.

Zorlu, ,stifalar nedeniyle İYİ Parti’ye haksızca bir yön çizilmeye çalışıldığını gördüklerini belirterek "Eleştirilere açığız ancak iş, gerçek dışı beyan ve iftiralar olursa bu başka bir şey. Partiden istifa ediyorsanız, vekillikten de istifa edin. Ümit Dikbayır bugün tedbirli ve kesin ihraç istemiyle disiplin kuruluna sevk edilmiştir" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, oğlunun banka hesaplarının gayri resmi olarak kontrol edildiğini söyledi. İYİ Partili Ümit Dikbayır ise iddialar kanıtlanırsa istifa edeceğini söylemiş, savcılığa başvuracağını açıklamıştı.