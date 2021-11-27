İYİ Partili Usta: Tek bir öneri çıktı, hemen sandığın gelmesi

Muhalefet partileri, “ekonomik kriz” gündemiyle önceki gün TBMM’de toplanmıştı. Toplantıyı, CHP Sözcüsü Faik Öztrak, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Erhan Usta, Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Bülent Şahinalp, Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Kerim Rota katılmıştı. Toplantıda, ekonomik kriz ile ilgili son durum değerlendirmesi yapıldığı öğrenilmişti.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Usta, “ekonomi masası"nın ilk toplantısını ANKA Haber Ajansı’na değerlendirdi. Toplantının ana gündeminin kurdaki hareketlilik olduğunu aktaran Usta, şunları söyledi:

“Türkiye ekonomisinde son dönemde ciddi bir çalkalanma var. Fiyat ortadan kayboldu. Kurda ciddi bir belirsizlik var. Kur sürekli yükseliyor ve çok oynak. Gün içerisinde 1,5 lira dolar kuru değiştiği zamanlar oldu. Esas gündem maddemiz buydu. Yani bundan çıkış ne olabilir. Şu anda hükümetin söylediği politikalar çözüm olur mu olmaz mı? Bu konuları esas itibariyle tartıştık. Bu anlamda verimli bir toplantı oldu.

Sağlıklı, doğru durum tespiti yapmak önemli. Hükümetin yapamadığı bu. Şu anda ekonomide olup biteni okuyamayan bir ekonomi yönetimi var. Bizim kendi içimizde yaptığımız bu toplantıda, teknik açıdan baktığımızda aynı görüşleri paylaştığımız, benzer teşhisleri yaptığımız ortaya çıktı, bu anlamda verimli bir toplantı oldu.” dedi.

"Onlar bildiğini okuyor"

‘Bir öneri sunalım mı?’ konusunda, aramızda çok tartıştık. Onun da şu andaki hükümetin tavrı açısından çok faydalı olmadığını düşündük. Ne derseniz deyin, onlar bildiğini okuyor. Muhalefetin sesine hiçbir şekilde kulak vermiyorlar. Çok yapıcı önerilerimize dahi kulak vermeyen bir iktidar anlayışı var. O anlamda, bir öneri yapmanın da faydasız olduğunu değerlendirdik.

Bunun bir nedeni de ekonomide şu andaki kötü gidişin temelinde güven olmaması var. İktidarın politikalarına karşı güven olmaması var. Güvensizliği yaratan da Sayın Erdoğan’ın kendisi ve yönetim ekibi.

Bu değişmedikten sonra hangi politika uygulanırsa uygulansın, esasında başarılı olma ihtimali de çok zayıf, hatta hiç yok. Bunun tesis edilmesi lazım. Erdoğan ve kabinesi bu güveni tesis edemez. O yüzden tek bir öneri çıktı, hemen sandığın gelmesi.

Tahribat çok yüksek. Borçlarımız hızlı yükseliyor. Fakirleşme aşırı derecede arttı. Bizim korkumuz şu, bu sürecin böyle devam etmesi durumunda, Türkiye’nin varlıkları kelepir fiyatına yabancıların eline geçecek.”

Her hafta periyodik olarak bir araya gelmeyeceklerini, ancak ihtiyaç duyuldukça toplantıların yapılacağını aktaran Usta, “Zaten aramızda bir diyalog var. Geçmişte bürokraside beraber çalışmış insanlar da var. Birbirimizi tanıyoruz. Belki başka bir zaman bir öneri paketiyle de çıkılabilir." dedi.