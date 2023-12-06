İYİ Parti'nin 2024 yılı asgari ücret önerisi 17 bin lira

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bugün Meclis'te düzenlenen basın toplantısında asgari ücret tartışmalarına değindi.

Akşener, asgari ücretin ocak ve temmuz aylarında zamlanması konusunda ısrarcı olduklarını belirterek asgari ücret tespit edilirken mevcut asgari ücretin değil Türk-İş’in açlık sınırının baz alınması gerektiğini düşündüklerini aktardı.

İYİ Parti lideri, ücret zamları belirlenirken manşet enflasyonu değil gıda enflasonunun baz alınması gerektiğini belirterek "Sadece enflasyon oranında yapılacak bir artış yetmez. Çalışanlarımıza hiç olmazsa büyüme oranı seviyesinde bir refah payı da mutlaka verilmelidir" dedi.

Akşener, sözlerini şöyle sürdürdü: "İktidarın yüzde 36’lık enflasyon hedefiyle uyumlu gıda enflasyon tahmini açlık sınırı tahminimiz ve yüzde 4’lük asgari bir refah artışını esas aldığımızda İYİ Parti olarak hem çalışanlarımızı hem de işverenlerimizi gözeten makul asgari ücret talebimiz 2024 yılı Ocak ayı için 17 bin lira Temmuz ayı için ise 20 bin 500 liradır. Ancak iktidarın müthiş öngörü yeteneğini de hesaba kattığımızda yılın ilk yarısındaki enflasyonun bu arkadaşların hedeflediği oranın üzerinde gerçekleşmesi durumunda oluşacak refah kaybı da temmuz ayında öngörülen asgari ücret miktarına mutlaka ilave edilmelidir."