İYİ Parti'nin 'Anlat İstanbul' projesi tamamlandı

İYİ Parti'nin vatandaşın sorun ve sıkıntılarını tespit etmek için başlattığı "Anlat İstanbul" projesi tamamlandı.

Edinilen bilgiye göre, Genel Başkan Meral Akşener'in partililere, "sahada olun" talimatı kapsamında İstanbul İl Teşkilatı tarafından 12 Şubat'ta İstanbullu vatandaşların sorun ve sıkıntılarının belirlenmesi için "Anlat İstanbul" projesi başlatıldı.

Çalışma çerçevesinde her hafta sonu İstanbul'un 3 ilçesinde aralarında milletvekillerinin de bulunduğu 1200 teşkilat mensubu, 400 kişiden oluşan gruplar halinde vatandaşla bir araya gelerek, sorun ve talepleri dinledi.

Projeyi 25 Haziran'da tamamlayan teşkilat, yaklaşık 200 bin vatandaşla görüşerek hazırladığı raporu, Genel Başkan Akşener'e sundu.

Akşener, vatandaşın öncelikli olarak "yoksulluk", "sığınmacı", "uyuşturucu", "eğitim" ve "ulaşım" olarak belirlenen sorunlarının yer aldığı 14 başlıktan oluşan raporu, yarın kamuoyuyla paylaşacak.

Teşkilat, 15 Ağustos'tan itibaren vatandaşla bir araya gelerek, partinin, tespit edilen sorunlara yönelik çözüm önerilerini anlatacağı bir çalışma yapacak.