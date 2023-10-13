İYİ Parti'nin Kahramanmaraş adayı da belli oldu

Yerel seçimlere 81 ilde kendi adaylarıyla girmeye karar veren İYİ Parti’de, İzmir ve Eskişehir'in ardından Kahramanmaraş adayı da belli oldu.

Kahramanmaraş'ı ziyaret eden İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Akif Ersoy Kültür Merkezi'nde düzenlenen Teşkilat Buluşması programına katıldı.

Akşener burada, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Başkan adayının Mesut Dedeoğlu olduğunu açıkladı.

Akşener, geçen haftalarda partisinin İzmir Milletvekili Ümit Özlale’nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na aday olduğunu, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Başkan adayının da Melih Aydın olduğunu açıklamıştı.