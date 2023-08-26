İYİ Parti'nin yerel seçim kararını Akşener açıkladı: Kendi kadromuzla seçime gideceğiz

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Büyük Taaruz’un 101. Yıldönümü’nde Afyonkarahisar'ın Kocatepe ilçesinde partisinin etkinliğinde partililerle bir araya geldi.

Akşener'in bugünkü konuşması merakla bekleniyodu. Çünkü İYİ Parti lideri, bugün yaklaşan yerel seçim öncesi partinin yol haritasından söz etti.

Akşener, isim vermeden "Biz milletimizin geleceği için şahsi çıkarlarımızdan vazgeçtik ama koltuğundan başka hiçbir şeyi düşünmeyenlerle uğraştık" ifadesini kullandı.

İşbirliği yapmayacakları kişileri sıralayan Akşener, "Nefsinin esiri olanlarla uğraştık" dedi. İYİ Parti lideri, yerel seçime işbirliğine ise kapıyı kapatmadı.

'Seçimin kaybedilmesi için çalışanlarla da mücadele ettik'

İYİ Parti lideri Akşener'in konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

- Geldik 2023'e... 2023'te milletin verdiği helal oyu babadan miras bilerek seçmen iradesine ipotek konulamayacağını anlatmaya çalıştık. Siyaset elitlerin, sözde kanaat önderlerinin güdümünde milletin olmadığı bir yerden üretilen siyasetin başarılı olamayacağını söyledik. Tepki gösterdik, uyardık, memleketimizin gerçeklerinden bi'haber oturdukları yerden ahkam kesenlere karşı irade koyduk. Sadece iktidar mensuplarıyla değil, biz bu seçimin kaybedilmesi için çalışanlarla da mücadele ettik. Memlekete en küçük fayda getiremeyen partili cumhurbaşkanlığı sisteminden kurtulmak istedik.

'Nefsinin esiri olanlarla uğraştık'

- Türkiye'yi zengin, mutlu bir geleceğe taşımak için çalıştık. Bu yolda fedakarlıktan kaçınmadık. Meselemiz Türkiye olduğu için nefislerimiz kör odalara hapsettik. Nefsinin esiri olanlarla uğraştık. Biz önce millet, önce memleket dedik. Ama "Önce şahsım, önce ben" diyenlerle uğraştık. Biz milletimizin geleceği için şahsi çıkarlarımızdan vazgeçtik ama koltuğundan başka hiçbir şeyi düşünmeyenlerle uğraştık. En nihayetinde maalesef olmadı, olduramadık. 2023 seçimlerindeki yenilgiye maalesef engel olamadık.

- Biliyorsunuz, seçimlerin muhasebesi konusunda, bir süredir, suskun kalmayı tercih ettim. Tüm siyasi partilerin, seçmenleri ile helalleşmesine,herkesin hatalarını değerlendirmesine, imkan tanımak gerekiyordu. Bilimsel veriler ışığında, hakikatin ortaya çıkmasına, alan açmak gerekiyordu.

- Ben de hem kendimize hem de bu yenilginin paydaşlarına, kendi hatalarımızla, baş başa kalacağımız, bir zaman tanımak istedim. Ancak geldiğimiz noktada, görüyorum ki; bu iyi niyetimiz, yeni bir suiistimal alanına, dönüştürülmek isteniyor.

'İYİ Parti ve Akşener’i günah keçisi ilan etmeye kalktılar'

- Tefekkür için büründüğümüz sessizlik, yalanların, daha fazla yankılanmasına sebep oluyor. Şimdiye kadar, en çok susması gerekenler, ilk önce konuştular. Hataları ile yüzleşmesi gerekenler, bu fırsatı, kendi kabahatlerini, gizlemek için kullandılar. Biz, hakikate yol verdik, ama onlar, yalanlar üretmeye devam ettiler. Ben sustum ama “Yüzde 60 ile kazanırız" diyenler susmadı. Bilimsel verileri masaya koyan ben sustum. Ama o verileri, yırtıp atanlar susmadı.

- Televizyonlara çıkıp, utanmadan, sıkılmadan, yüzsüz yüzsüz, seçimin faturasını, bize yüklemeye kalktılar. Ve ne yazık ki, yeni bir umuda tutunmak isteyen milyonlar, umut yerine öfkeyle doldu. Oysa yapmamız gereken, hatalarından ders almış bir muhalefet olarak, milletimizin huzuruna çıkmaktı. Bunun yerine, saray medyası ve sözde muhalif medya, elbirliği içinde, İYİ Parti’yi ve Meral Akşener’i, günah keçisi ilan etmeye kalktılar.

'20 senede ilk kez...'

- 2023 seçimlerine girerken, Sayın Erdoğan karşısında, açık farkla seçimi kazanacak, iki aday çıkardık. 20 senede ilk kez. Evet, 20 senede ilk kez. Milletimizin sevgisini kazanıp, sayın Erdoğan’a karşı, belirgin şekilde üstünlük kuran, iki adayımız oldu.

- Yaptığımız tüm kamuoyu araştırmalarında, ki buna, Türkiye’nin en köklü, en itibarlı araştırma şirketleri dahildir, bu iki arkadaşımızın, rahatlıkla Cumhurbaşkanı seçileceğini gördük. İstisnasız, tüm araştırmalarda, bu sonucu gördük. Bunun da ötesinde, 3 sene boyunca, il il, ilçe ilçe yaptığımız ziyaretlerde, milletimizin bize açıkça söyledikleri de, bu sonucu doğruladı. Ve bunun üzerine, ben de, milletimize bir söz verdim.

'Onların yolunu kapatanlara engel olamadım'

- “13’üncü Cumhurbaşkanı, Millet İttifakı’nın adayı olacak.” dedim. Hatta bunun için, samimiyetimden şüphe duyulmasın diye, kendi adaylığımdan feragat ettim. Hiçbir kişisel beklentim olmadan, onları destekledim. Ama onların yolunu kapatanlara maalesef engel olamadım. Özür dilerim! Ben, milletimizin, omuzlarında taşıdığı, umudunu bağladığı, bu iki arkadaşımızın, milletimizin bu tarihi çağrısına, kulak vereceklerini düşündüm. Ama maalesef yanıldım. Onlara, bu ateşten gömleği giydiremediğim için, özür dilerim! Allah şahittir ki; Ne yaptıysam, seçimleri kazanmak için yaptım. Ne yaptıysam; Önümüzdeki tarihi yol ayrımında, milletimiz kazanabilsin diye yaptım.

- İYİ Parti olarak seçimlerden bu yana, İl ve ilçelerimizdeki, tüm teşkilatlarımızla beraber, seçim sonuçlarına ilişkin çalıştık, tartıştık ve en nihayetinde, değerlendirmelerimizi tamamladık. Bugün, ülkemizdeki seçim sistemine göre başarı; 50+1’i sağlamak demektir. Dolayısıyla biz, bu seçimi kaybettiğimizin bilincindeyiz. Bizim için; Milletin kararının üstünde bir karar, millet iradesinin üstünde bir irade yoktur. Sandıktan çıkan sonuç üzerinden, milletle tartışılmaz. Milletin iradesi sorgulanmaz, yargılanmaz, bahane üretilmez. Çünkü siyasetin özelliği budur.

'Yeni anlayışın merkezi olmaya talibiz'

- İYİ Parti olarak, geçtiğimiz seçim sürecinin, sonunda, şunu çok iyi anladık ki; İttifak sisteminin, bu yapısı içerisinde, millî bir siyaset mümkün değildir! İttifak sisteminin, bu yapısı içerisinde, sürdürülebilir bir başarı mümkün değildir! İttifak sisteminin, bu yapısı içerisinde, milletin kazanması mümkün değildir! Bu yüzden; İktidarıyla, muhalefetiyle, hepimizden, Türk siyaseti için talep ettiğiniz, yeni anlayışın merkezi olmaya, İYİ Parti olarak talibiz!

'Kendi kadromuzla seçime gireceğiz'

- Öfkeleri kırgınlıkları milletin aklıselimiyle aşacağız. Türk siyasetinde milletten kaçan değil, milletle birlikte olan, oyalayan değil çözüm olan bir anlayışla var olacağız. Biliyorsunuz önümüzde yerel seçim var. 2023’ü çantada keklik görenler yerel seçimi şimdiden genel seçim havasında görenler var. Halbuki yerel seçim bir genel seçim değildir. Yereli ortadan kaldırmak demokrasiyi ortadan kaldırmaktır. Başarıyı matematiksel değil ilkesel yaklaşımla yakalamak gerekiyor. Biz 2019’da bir teklif sunduk. İttifak kurduk ve başarılı olduk önümüzdeki seçimde İYİ Parti kadrosuyla milletimizin karşısına çıkacağız

- Buradan, tüm siyasi partilere de, açık ve net bir çağrıda bulunmak istiyorum: Gelin, hep birlikte; Vatandaşlarımızın, siyasi tercihlerini, ve yerel özelliklerini yansıtacağı, bir rekabet ortamı oluşturalım. Gelin, hep birlikte; Türk siyasetinin, bugün içinde bulunduğu, ve milletimizin aleyhine çalışan, siyasi pragmatizm sarmalından, çıkmasını sağlayalım. Gelin; tüm siyasi partiler, hep birlikte, ayrı ayrı seçimlere girelim, ve milletimize hizmet için yarışalım. Yerel özellikler ve talepler doğrultusunda, elbette işbirlikleri olabilir.

- Ancak biz, İYİ Parti olarak; Hür ve millî siyaset anlayışımız gereği; Gizli gündemleri olan, kendi menfaatleri için, bizim sırtımızda kurban kesen, şahsi hayallerini ve kariyerlerini önceleyen, mevcut güç ve siyasal ilişkilerine, destek arayan,marjinal ve bölücü yapılarla yakınlaşan, hiç kimseyle, herhangi bir işbirliği yapmayacağız. Çünkü böyle bir iş birliğinin; Milletimize, hiçbir yararının dokunmayacağı gibi,hem siyasete, hem de partimize, zarar vereceğini düşünüyoruz.