İyilik İçin Yürü Platformu'ndan 'İlk Adım' kampanyası

Dünya Sağlık Örgütü, düzenli fiziksel aktivitenin hastalıkları önlemeye ve yönetmeye yardımcı olduğunun kanıtlandığını vurguluyor.

Sağlık otoriteleri de, günlük 10 bin adımın bireysel sağlık için iyi olduğuna dikkat çekerken, bireysel adımları toplumsal iyiliğe dönüştürmek amacıyla kurulan İyilik İçin Yürü Platformu, tüm Türkiye’yi iyilik için adım atmaya davet ediyor. Tamamen gönüllülerden oluşan ve 19 Mayıs ruhunu canlandırmak için 'İlk Adım' isimli bir kampanya planlayan İyilik İçin Yürü Platformu, 29 Ekim’e kadar 10 milyar adım hedefliyor. Kampanyanın lansmanı sosyal medyada gerçekleştirildi. İyilik İçin Yürü Platformu, bireysel sağlık için günlük 10 bin adım atılmasına ve bu adımların toplumsal bir iyilik hareketine dönüşmesine aracılık etmek için kuruldu.

Ünlü isimler ve siyasiler de destek veriyor

Lansmanın ardından Berna Laçin, Başak Sayan, Özlem Uzun, Özlem Gürses, Lube Ayar gibi tanınmış isimlerin yanı sıra, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de platformu ve hareketi destekleyenler arasında yer aldı. Projeye destek vermek isteyen TEMA Vakfı, Toplum Gönüllüleri Vakfı, Kadın Emeğini Destekleme Derneği, Gökçen Arıkan, Alphan Manas gibi kuruluş ve isimler, 19 Mayıs’ta kampanyanın ilk adımlarının atıldığı Samsun’daydı.

Kampanyada toplanan adımlar, vakıflara bağışlanacak

Yapılan açıklamada, Türk halkının en önemli ortak paydalarından biri olan 19 Mayıs'ın İlk Adım olarak adlandırılan kampanyaya ilham verdiği belirtilirken Türkiye’nin her yerinden ortak bir ruhla yürüyecek gönüllülerin topladığı adımların, Help Steps uygulaması aracılığıyla bağışa dönüştürüleceği ve bu adımların, Tema Vakfı’nın 1919 Fidan, Türkiye Eğitim Vakfı’nın Yarıda Kalmasın ve Toplum Gönüllüleri Vakfı’nın TOG Akademi projelerine bağışlanacağı açıklandı. Böylece bireysel sağlıkları için günde 10 bin adım atan gönüllüler, 10 milyar adımı toplumsal bir iyilik haline getirecek.

Bağışlar Help Steps uygulaması üzerinden

Bağışlar, adımlarını ve bisiklet sürüşlerini değerli hale getirmek isteyenler için tasarlanmış Help Steps uygulaması üzerinden gerçekleştiriliyor. Kampanyaya isteyen herkes katılabiliyor. Bunun için iOS ve Android platformlarında çalışan Help Steps uygulamasını indirmek, üye kayıt ekranındaki davet kodu kısmına ILKADIM yazmak yeterli oluyor. Katılımcılar, bulundukları şehirdeki topluluklara dahil olarak, gün içinde attıkları adımları, gün sonunda bağışa dönüştürebiliyor. Toplumsal bir iyilik hareketine katılmak ve 29 Ekim’e kadar 10 milyar adım hedefine ulaşılmasına destek olmak isteyen herkes, iyilik için yürümeye davet ediliyor.

B2Press’in katkılarıyla...