İZBAN'da '90 dakika aktarma' uygulaması kaldırıldı

İzmir’de kent içi ulaşımda önemli bir yere sahip olan İzmir Banliyö Sistemi’nde (İZBAN) yeni bir düzenlemeye gidildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, meclis kararıyla İZBAN’da 90 dakika aktarma ve Halk Taşıt uygulamalarını kaldırdı.

Belediye meclisinin ağustos ayı son birleşimi, İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Dr. Zafer Levent Yıldır başkanlığında yapıldı.

İzmirim kart kullanılacak, ayrıcalıklar olmayacak

Yeni düzenlemeye göre yolcular, İZBAN’da İzmirim Kart kullanmaya devam edecek. Ancak 90 dakika aktarma hakkı ve Halk Taşıt indiriminden faydalanamayacak. İZBAN’ın yeni bir sistem kurmasına kadar geçiş sürecinde sadece bu ayrıcalıkların uygulanmayacağı belirtildi.

Diğer toplu ulaşım araçlarında değişiklik yok

Belediyenin kararı yalnızca İZBAN için geçerli olacak. Otobüs, metro, tramvay ve vapur gibi diğer toplu ulaşım araçlarında mevcut 90 dakika ve Halk Taşıt uygulamaları devam edecek.