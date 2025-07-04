'İZBETON AŞ' yolsuzluk soruşturmasında Tunç Soyer dahil 119 kişi Adliye'ye sevk edildi

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İZBETON AŞ’de taşeron şirketler aracılığıyla yolsuzluk yapıldığı iddiaları üzerine başlatılan kapsamlı soruşturma kapsamında önemli bir aşamaya geldi.

Başlatılan soruşturmada, eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de dahil olmak üzere toplam 137 kişi hakkında gözaltı işlemleri tamamlandı. Şüpheliler arasından 119 kişi, bu sabah emniyetteki ifade işlemlerinin sona ermesinin ardından İzmir adliyesine sevk edildi.

Soruşturma, Sayıştay raporu, mülkiye müfettişi ve bilirkişi raporlarına dayandırılarak yürütülüyor. İddialar arasında, “ihaleye ve edimin ifasına fesat karıştırma” ile “nitelikli dolandırıcılık” suçlamaları bulunuyor.

Başsavcılık tarafından 1 Temmuz’da başlatılan operasyon kapsamında toplam 157 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti.